空運需求夯 不怕高油價

航空貨運超旺，改寫航空業生態，華航（2610）、長榮航（2618）5月營收在貨運營收急速攀升下寫下新高；航空貨運需求夯、價格調漲，高油價的部分得以轉嫁，成為華航、長榮航力抗高油價好幫手。

國際航空運輸協會（IATA）預估，370家會員航空公司今年載客量將達51億人次，年增2.4%，航空公司預計今年載客數將會增加，受到燃油成本上升，恐讓航空業利潤轉趨下滑，僅可能維持去年的一半。

國內的華航、長榮航客運的部分，仍無法避開高油價影響，但還好，今年高載客率，票價可以維持在合理水準，多少能減輕油價上漲衝擊；兩家航空業者非常幸運，受惠於台灣是AI出貨重鎮，兩家業者又剛好擁有龐大的貨運機隊，成為高油價獲利的救火隊，其中，華航成AI貨運受惠王，18架貨機上半年接單滿載。

華航表示，5 月受惠AI領域投資力道持續強勁，帶動伺服器、半導體設備等相關高科技產品穩健出貨，空運市場價量齊揚；進入6月，中東戰事仍牽動國際油價走勢，本公司持續密切掌握產業動態，彈性布署貨運航網與優化艙位配置，爭取加包機與高價貨源，同時依各地機制即時調整燃油附加費，並視市場動態調升整體運價。

長榮航空貨運方面，5月空運市場需求持續暢旺， AI 供應鏈相關產品艙位需求持續維持高檔，同時季節性鮮貨的空運需求亦逐步升溫，進一步推升整體空運運量。