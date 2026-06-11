國內工業土地交易新天價 世紀鋼113億買觀音工業區8.3萬坪土地

國內工業土地交易新天價，全球化學龍頭美商科慕集團位於桃園觀音工業區高達8.3萬坪的工業土地賣出，世紀鋼（9958）集團以逾113億元交易總價接手，創下單筆工業地交易總價新高紀錄。

全球化學龍頭美商科慕集團位於桃園觀音工業區高達8.3萬坪的工業土地，2024年委託商仲高力國際協助處分，惟因該交易案不僅土地面積大，且屬跨國交易。高力國際表示，由於該標的含有原始舊廠房，且傾向整塊銷售，這些條件使得執行難度大幅提升。

據公開資訊觀測站資訊，今年1月15日世紀鋼集團旗下世紀鋼構、世紀風電、世紀樺欣等公告，取得桃園市觀音區土地；其中世紀風電取得總面積4萬746.42坪、交易總金額55億8,225萬9,540元，交易相對人則是美商科慕集團旗下台灣科慕。

同一天，世紀鋼、世紀樺欣也公告取得觀音區工業區土地，其中世紀鋼取得約1萬6,013.74坪，交易總金額約21億9,388萬2,000元；世紀樺欣取得約1萬3,232.87坪，交易總金額約18億1,290萬3,000元；總計光是世紀鋼集團三家公司就砸約95.89億元取得科慕在觀音工業用地。

世紀鋼集團初期規劃做為國內下包商完工交付的水下基礎前製程腿管、內外部平台臨時儲料區。

高力國際台灣資本市場及投資服務部副董事總經理黃正忠指出，本次交易標的坐落在觀音工業區內，汙水、道路等各項基礎設施相對完善，有利買家直接買地規劃成具備生產基地、研發中心、倉儲空間合而為一的獨立園區，因此在歷時一年半、雙方圓滿完成這筆鉅額工業地交易，且該筆交易更寫下國內單筆工業地之總價交易新高紀錄。

高力國際表示，2017、2018年美中貿易戰後，AI、電商浪潮帶動台灣第二波工業地產需求，尤其是廠房、倉儲物流等類型，更是工業地產顯學；桃園市具備完善的產業聚落、國際機場及高速公路等交通優勢，長期以來都是企業設廠首選。