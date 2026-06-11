受惠客貨運市場升溫 航空四雄5月營收高飛 華航、長榮航、星宇同步創新高

航空四雄5月營收成績亮眼，在客運需求暢旺與航空貨運市場升溫雙重帶動下，華航（2610）、長榮航（2618）及星宇航（2646）5月單月營收同步締造歷史新高紀錄；台灣虎航（6757）則受惠於載客率逼近九成，也創下歷史同期最佳表現。

華航5月營收為212.3億元，年增27.7%，創歷年單月新高。其中客運收入110.9億元，年增11.8%，是歷年最佳5月表現；貨運收入82.6億元，年增53.5%，月增12.8%，也是今年新高水準。

長榮航5月合併營收達223.2億元，年增22.1%，創單月歷史新高；其中，客運營收133.6億元，則是歷年同期最佳，年增16.3%，貨運營收64.8億元，年增41.5%。

長榮航空將於6月26日起開闢桃園－美國首府華盛頓直飛航線，提供每周四班的飛航服務，並採用三艙等配置之波音787-9機型飛航，除了皇璽桂冠艙及經濟艙，還配備有「類比商務艙」規格的全新第四代豪華經濟艙，民眾可至長榮航空官網訂位及購票。

星宇航空5月營收為48.2億元，月增3%、年增41%；累計前五月營收達232.6億元，年增28%。客運方面，5月營收36.3億元，年增37%。

星宇隨著機隊持續擴編，持續在既有航網增加班數外，亦積極拓展新航點，繼6月1日起開航台北－釜山及台中－釜山航線後，星宇航空將於8月1日正式開航首條歐洲航線台北－布拉格，每周3班。此外，10月1日將開航台北－峇里島航線，每周5班，進一步拓展亞洲航網版圖。

台灣虎航5月營收15.2億元，較2025年同期年增約22%，創下歷史同期新高，主因班次數增加13%，載客率近九成，帶動整體營運表現同步成長。前五個月累計班次數年增15%，累計平均載客率維持九成的高水準，累計營業收入較去年同期成長21%，持續創高。

面對地緣政治引發能源與航油價格（MOPS）波動，台灣虎航發揮組織扁平、決策迅速的特質，展現優異的營運韌性，在油價波動期間優先強化具備成本效益之航線運能，持續深耕日韓等高需求、高載客率之短程市場，確保整體航網獲利表現，並且全面檢視營運成本調節，拉高載客率及營收。