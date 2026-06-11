張麗莉掌世界不動產聯合會

全球不動產界年度盛事─第76屆世界不動產聯合會（FIABCI）年會，在奧地利首都維也納登場。今年年會最大亮點，是中華民國不動產協進會理事長、台中龍寶建設董事長張麗莉，將於6月12日接任世界不動產聯合會世界會長。

聯合國人類住區規劃署執行長Anacláudia Rossbach出席盛會，世界不動產聯合會也是聯合國經濟及社會理事會（ECOSOC）的特殊諮詢機構。

FIABCI是全球不動產業界最具權威性與規模的國際性組織，創立於1951年，總部設於法國巴黎，會員遍及全球83個國家。此次張麗莉接任世界會長，不僅代表個人榮耀，更被視為台灣建築與不動產產業長年投入累積的成果。

今年年會核心主題定為「ACT」，涵蓋了Action（行動）、Collaboration（合作）與Transformation（轉型）三大面向。聯合國人居署執行長Anacláudia Rossbach揭示了當前全球居住環境面臨的考驗。她指出，住房問題已徹底從傳統的社會救濟範疇，質變為牽動全球總體經濟、氣候穩定與政治版圖的「核心經濟命脈」。「可負擔住宅」與氣候韌性建築，已成為全球不動產界迫切需要執行的戰略方向。

張麗莉指出，席捲全球的綠色建築轉型趨勢，與台灣營建業全力推動的建築減碳、綠建築標章及高標準ESG願景完全契合。即將接任世界會長的她承諾，會將「淨零碳排」與「可負擔住宅」等共識作為推動重點。