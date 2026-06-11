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5月機械出口值 連16月成長
台灣機械公會昨（10）日公布5月機械出口值為35.01億美元，連續16個月正成長，電子設備5月單月出口7.19 億美元，雙創單月新高；而工具機出口1.94億美元，出口金額與主要出口市場逐漸轉正，預期工具機下半年市況優於上半年。
機械公會指出，目前經濟發展充滿不確定性，儘管台灣在半導體與AI伺服器強勁需求帶動下，台灣電子設備與檢量測設備成長迅速，也推升台灣機械產業成長，但台灣機械以出口為導向，機械製造業者出口訂單仍受新台幣匯率影響。
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