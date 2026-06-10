AI時代是能源也是軟體革命！張安平：用文明智慧引領生態未來

「AI是工具不是智慧；真正該警惕的不是AI太強，而是人類太懶：懶得思考、懶得判斷、懶得承擔責任」。當全球企業競逐算力、資料與演算法，台泥企業團董事長張安平昨日演講時，鼓勵企業經營者應反思文明價值與人類定位。他說，AI是軟體革命，但也是能源革命，當科技力量持續放大，AI就是一個鏡子，讓我們重新考慮人是什麼？文明為何存在？進步為的是什麼？

台灣董事學會昨舉辦「2026董事學會十五周年年會」，張安平以「在AI時代重新發現人類的位置」為題，探討企業治理在新時代的使命。

張安平指出，從農業文明、工業文明、資訊文明到AI文明，人類文明的本質是一部能源利用史；多數人談文明時，想到的是帝王、宗教、法律與戰爭，但若把時間尺度拉長，人類文明其實是一段不斷掌握能源、轉換能源的歷史。從遠古巨石文明到今日AI資料中心，每一次文明的躍升，背後都伴隨著能源利用方式的重大改變。

他指出，農業文明利用的是陽光，太陽照耀土地，土地生產糧食，糧食供養人類與牲畜；工業文明則是利用數億年前被封存於地下的陽光，也就是煤炭與石油，人類藉由蒸汽機與電力突破土地與季節限制；資訊文明則透過電腦與網路，使知識突破時間與空間束縛，資訊得以高速流通；而AI文明則建立在電子流動與龐大電力系統之上。

張安平說，每一次向AI提出問題的背後都有資料中心、電網、儲能設備與冷卻系統同步運作。生成式AI的快速發展，意味著電力需求正以前所未見的速度攀升，「當AI變得更聰明的時候，電表其實也轉得很開心。」因此，理解能源，某種程度也是理解文明本身，不過在能源與科技不斷推進之際，張安平認為，人類正面臨文明史上前所未有的挑戰。當愈來愈多決策被交給演算法，人們往往只關注效率，卻忽略了質疑與判斷的重要性。如果把原本屬於人的責任全部外包給系統與演算法，最終失去的將不只是判斷能力，更是文明修正自身的能力。

當愈來愈多決策被交給演算法，人們往往只關注效率，卻忽略了質疑與判斷的重要性。如果把原本屬於人的責任全部外包給系統與演算法，最終失去的將不只是判斷能力，更是文明修正自身的能力。

他提出三項提醒：所有系統都必須接受質疑；所有重大決策都必須保留人的最終判斷；效率與成長不應被視為最高價值。

張安平認為，今日社會討論AI最大的盲點在於過度關注AI，卻忽略更重要的「文明智慧」，「人工智慧問的是：我們能做什麼；文明智慧問的是：我們應該做什麼」。前者提升能力、後者決定方向；前者讓人類飛得更快，後者則決定飛向何方。

張安平在演講中指出，下一階段的人類文明不再只是工業文明、資訊文明或AI文明的延伸，而是「生態文明」。他強調，農業文明解決生存、工業文明解決生產、資訊文明解決知識，而在AI與高耗能運算驅動的新時代，人類首次必須面對「系統能否長期存續」的核心問題。

他進一步指出，從長時段文明演進來看，人類歷史本質上是一部能源利用方式的變遷史，而生態文明則要求重新理解「效率」與「成長」的邊界。在資源有限、風險上升的現實下，文明不應只追求規模擴張，而需建立可被修正、可調整的系統秩序。

張安平指出，21世紀最重要的資產是人類是否仍保有自我修正的能力、保有對生命的敬畏，以及對未來的責任感。當人類同時擁有工業文明的創造力、資訊文明的知識力、AI文明的工具力，以及生態文明的智慧時，文明追求的是在巨大力量之下，仍知道什麼事情不該做，並學會與自然共同繁榮、與未來共存。