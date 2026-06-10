再下一城！台壽獲「台中超巨蛋BOT」最優申請人 投資金額近600億元

中信集團運動經濟全台大布局再下一城。台灣人壽10日公告，獲臺中市政府運動局評選為「臺中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」最優申請人。該案總投資金額近600億元，為國內規模最大、投資金額最高的運動產業BOT案，同時也呼應政府引導保險資金投入國家建設政策，台壽預計將與主辦機關及合作夥伴共同努力最早提前至2031年完成，樹立民間參與公共建設之重大里程碑。

台中市運動產業園區BOT案備受市場矚目，其中最受關注的核心建設即為台中超巨蛋。台灣人壽總經理莊中慶日前表示，台中超巨蛋初步規劃可容納人數約4.57萬人，全案將由中信集團主導，擬參考北海道巨蛋模式，引進日本火腿集團合組國際聯合開發團隊。除主體場館外，也將規劃二棟飯店及一座大型百貨商場。其中商場總營業樓板面積達10萬坪，規模有望超越興建中的台中高鐵站特區「D-ONE第一大天地」購物中心，成為全台最大百貨商場之一。

對於為何參與此投資案，台壽表示，公司響應政府擴大保險業資金投入公共建設政策，長期參與國內公共建設投資，具備大型公共建設投資評估及風險管理經驗，本案擁有長期穩定租金收入，符合壽險資金穩健投資原則，並將與國內外具豐富實績之專業營運團隊合作，經評估履約能力無虞，且公司亦設有專業投資團隊，能有效執行投資管理。

台壽表示，本案總投資金額近600億元，預計最晚於簽約日起7年內興建完成，並將與主辦機關及合作夥伴共同努力最早提前至2031年完成。

而台壽近年積極布局國內公共建設。台壽指出，公司參與國內多項大型促參公共建設投資，如高雄總圖文創會館BOT案、宜蘭清水觀光遊憩BOT案、臺中洲際棒球場BOT案、高雄南區焚化爐BOT案等，累積許多公私協力模式投資經驗，熟悉促參案投資架構、大型公共建設投資評估、履約風險控管等實績。

據台壽統計，截至2026年4月底，公司辦理國內專案運用、公共及社會福利事業投融資核准額度約796.55億元，其中共參與9件（未包含本案）由政府主辦或標售的國內大型公共投資案（包含促參案、公辦都更案或國有土地標售案），得標迄今皆正常履約。未來也將持續展現壽險資金投入公共建設的社會價值。