藥華藥早前期原發性骨髓纖維化新藥 第三期臨床試驗收案完成

藥華藥（6446）10日宣布，旗下新藥Ropeginterferonalfa-2b（Ropeg，即P1101）用於早前期原發性骨髓纖維化或低至中度風險1級的明顯原發性骨髓纖維化之全球第三期臨床試驗（HOPE-PMF）已收案完成。

藥華藥指出，因該領域目前沒有正式核准之用藥，市場長期存在高度迫切的醫療需求，隨著HOPE-PMF完成收案，可謂開啟骨髓增生腫瘤（MPN）版圖中關鍵藍海市場。藥華藥預計於2027年完成HOPE-PMF試驗，2028年中申請藥證，成為推動營運加速成長又一新引擎。

藥華藥執行長林國鐘表示，Ropeg已讓全球許多真性紅血球增多症（PV）患者受惠，今年更將陸續獲多國原發性血小板過多症（ET）藥證，HOPE-PMF完成收案是公司又一重大里程碑。全球有數百萬MPN病患，藥華藥將持續擴展Ropeg用於更多適應症的可能性，有信心Ropeg可以造福更多MPN患者。

原發性骨髓纖維化（PMF）為骨髓纖維化（MF）的一種，與PV、ET同屬於MPN。多數早前期的PMF患者會進展為高風險、或惡化為血癌。HOPE-PMF是一項隨機分配、雙盲、安慰劑對照的多國多中心第三期臨床試驗，評估Ropeg在早前期PMF或低至中度風險1級的明顯PMF成人患者之療效及安全性。根據Orphanet資料，全球每10萬人約有1到9名PMF患者。目前低風險PMF沒有正式核准之用藥，治療選項有限，多以病情監測與觀察性追蹤為主；臨床上常以仿單外使用hydroxyurea（HU）及長效型干擾素作為治療選項。

近年已有台灣及香港血液學專家透過「研究者發起試驗」（IIT）於早前期PMF和低至中度風險1級的MF患者中使用Ropeg，成效顯著。48周追蹤數據顯示，患者不僅對於Ropeg的耐受性良好，Ropeg還可有效讓白血球、紅血球、血小板等血球數量恢復正常、並誘導分子學及骨髓型態反應。此項研究成果連續兩年發表於美國血液學年會（ASH），廣受學者及醫師肯定。

Ropeg為藥華藥自主研發生產的新一代長效型干擾素，目前已於全球約50個國家獲准用於治療PV並上市銷售，全球用藥人數及銷售動能持續穩健成長；在ET適應症方面，台灣已於2025年5月率先核准，美國FDA預計於2026年8月30日完成審查，公司並預期於2026年再取得日本、中國大陸及韓國ET藥證。

藥華藥持續拓展Ropeg於MPN領域布局，積極搶攻高價值的關鍵藍海市場，致力於在疾病早期使用，以降低疾病進展並延緩惡化為骨髓纖維化的風險。隨著Ropeg於骨髓纖維化適應症開發進展順利，進一步拓展其於MPN領域的市場版圖，Ropeg亦有望成為全球首個同時涵蓋PV、ET及PMF三大MPN適應症的長效干擾素療法，進一步提升產品商業價值與市場競爭力，並成為推動公司營運加速成長又一新引擎。