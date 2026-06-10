智慧經營／夏普社長河村哲治站在巨人肩膀 創雙贏

鴻海（2317）自2016年正式投資夏普至今，已經十年了，這10年來，不僅夏普歷經關閉LCD廠，並與合作夥伴們攜手，利用既有的LCD廠，轉型跨入資料中心等新事業領域；而母公司鴻海生產的產品，也發生質變，過去鴻海最重要的產品是智慧手機，現在最重要的產品是AI伺服器等雲端網路設備，因為AI已經正式取代手機，成為鴻海第一大營收來源。

攻新事業領域

甫在4月上任的夏普新任社長河村哲治，看到了夏普與鴻海在這十年來的轉變，他認為，在AI浪潮勢不可擋的趨勢下，夏普也要利用鴻海集團的資源，與鴻海深入整合，才能搭上這班快速成長的列車，順勢推升夏普持續做出轉型，為鴻海與夏普打造出雙贏的策略。

自從擺脫LCD廠的包袱之後，其實夏普的自有品牌產品，包括白色家電、事務機、資訊科技（IT）產品、個人電腦與手機等產品，都是賺錢的，只是自有品牌產品競爭也相當激烈，因此，河村哲治任職社長擬定的第一個策略，就是跨入新事業領域，尤其是聚焦於具備高速成長潛力的新產品。

夏普要跨入新事業，當然不能隨便切入，而是要利用鴻海集團的資源，才有成功的可能。河村上任後首要推展的新事業就是AI伺服器、電動車與機器人等三大領域，這三大領域正好是鴻海所擅長的，鴻海是全球AI伺服器龍頭，電動車事業也漸入佳境，機器人更是早已經導入到各個AI工廠中。

對河村來說，夏普擁有IT產品與服務部門，可以利用鴻海生產的AI伺服器，為金融與零售等中小企業提供AI服務，畢竟為數眾多的中小型企業，也有AI伺服器與雲端服務的需求，尤其鴻海主力客戶是輝達（NVIDIA）與美國雲端服務供應商（CSP）等超級大咖，根本沒有能力再去服務中小型客戶，而夏普的資源正好可以補上，這對鴻海與夏普來說，是一個雙贏的策略。

同時，河村也在研究以鴻華先進Model A電動車平台為基礎，在日本推出新款LDK+電動車的可能性。另外，夏普近期推出的AI陪伴機器人「PokeTomo 口袋同萌」，也是延續日本版核心功能與設計概念，採機器人本體與手機應用程式雙軌服務，目前這款機器人供不應求。鴻海專注在工業機器人，夏普推出消費型陪伴機器人，也是正好互補。

當然在新事業開始推展的同時，河村也沒有忘記既有的事業也必須同步轉型，這就催生了第二個策略——做大海外市場。雖然夏普有六成的營收來自日本以外的市場，但在河村決定再度擴大海外市場的方針下，未來海外營收占比將會持續提高。

做大海外市場

然而，海外市場並不是隨隨便便就可以進入的，河村擬定的策略，當然是再次與鴻海結合。例如鴻海目前在印度市場的布局與影響力很大，夏普在印度市場的經營，目前是與中小型供應商合作，使得經營的範圍與業績受到限制，若能利用鴻海的影響力，就可以擴張既有產品在印度市場的市占率。另外，東南亞市場也是，畢竟東南亞是外資投資的熱區，隨著外資持續湧入，東南亞市場的前景也相當不錯。

鴻海投資夏普已經十年了，過去兩家公司的關係，比較偏重在買與賣的關係，例如鴻海向夏普購買LCD面板或是家電等產品。十年後的今天，隨著河村上任社長一職，他認為，雙方的關係要更緊密結合，畢竟十年來兩家公司都發生很大的變化，雙方合作的內容，也必須跟著改變才行，這不僅對夏普有利，也能協助鴻海拓展下游出海口。因此，河村認為，他所提出的兩大經營策略，可以創造出雙贏的局面，並為兩家公司的下一個十年，奠定深厚的基礎。