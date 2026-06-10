ESG 最前線／員工心理健康 企業永續根基

近年來，ESG已從企業形象工程逐漸轉變為影響投資決策與企業價值的重要指標。當企業積極投入減碳、綠色供應鏈及循環經濟的同時，員工心理健康也正成為ESG「S（Social）」面向中最受關注的議題之一。因為企業的永續發展，最終仍須仰賴健康且具韌性的人才來推動。

在全球經濟環境快速變動、數位轉型加速及工作模式持續改變下，員工面臨的壓力來源愈來愈複雜。過去企業習慣以工時、離職率或職災件數衡量人力資本風險，但近年國際永續揭露趨勢已逐步將心理健康、員工福祉及組織韌性納入評估範圍。這反映出一項重要觀念：員工心理健康不只是人資議題，而是企業經營風險管理議題。

根據世界衛生組織（WHO）研究，憂鬱與焦慮問題每年造成全球約1兆美元的生產力損失。對企業而言，心理壓力帶來的成本往往隱而不顯，包括工作倦怠、創新能力下降、人才流失、缺勤增加及組織士氣低落。尤其在知識密集產業，員工的專注力、判斷力及創造力直接影響企業競爭力，而心理健康正是這些能力的重要基礎。

從治理角度來看，心理健康也與企業風險息息相關。台灣勞動部依據《職業安全衛生法》推動「異常工作負荷促發疾病預防」措施，要求雇主採取必要管理作為，避免因過勞導致身心疾病。近年來，投資人關注的已不只是企業獲利能力，更包括企業是否具備完善的人力資本管理制度。員工長期處於高壓環境所衍生的勞資爭議、人才流失及聲譽風險，都可能對企業價值造成實質影響。

真正具有前瞻思維的企業，已開始將心理健康視為提升組織韌性的重要投資。除了導入員工協助方案（EAP）、心理諮商及健康促進活動外，更重要的是建立支持性的管理文化。例如透過定期員工敬業度調查、心理風險評估、主管關懷訓練及彈性工作制度，及早發現壓力來源並提供適當支持。

相較於事後處理問題，預防性管理往往更能創造長期效益。

值得注意的是，未來企業競爭的核心，將從「人才數量」轉向「人才韌性」。當外部環境充滿不確定性時，能夠維持員工心理健康、快速適應變化並持續創造價值的組織，將更具永續競爭力。這也是為何近年國際ESG評比、永續報告書及人力資本揭露趨勢，皆逐漸將員工福祉列為重要指標。

ESG的本質是創造企業與利害關係人的長期價值，而員工正是企業最重要的利害關係人。當企業願意將心理健康與壓力管理納入永續經營策略，不只是照顧員工，更是在投資企業未來。因為一個真正永續的企業，不僅要有穩健的財務表現，更要擁有健康、幸福且充滿韌性的人才團隊。