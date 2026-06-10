連鎖效應／精算成本數據 加盟少踩雷

特斯拉執行長伊隆．馬斯克說：「未來必須先被想像，才能被實現」。加盟連鎖運用知識槓桿珍貴的創業家資源，撬動資金、人才與通路。

知識智財的價值由此可見。當我們看到一家加盟創業的街頭小店時，急於貼上：「能賺錢總部就自己賺了」的標籤時，也要看見加盟的好處，即「運用已經成功的商業模式，有效提升創業成功機率」。

加盟可說是總部結合創業者，快速取得規模經濟的發展模式，必須先有一個成功的開店模型，再以整店輸出的方式，用最短時間開更多的店，以實現連鎖的規模。將一個可以預見的未來，找方法更快實現。

但加盟連鎖市場中，仍充斥著「開店的陷阱」，只會開店的總部，透過開店來獲利，加盟店的成功率比自行開店好不了多少。

如何防範誤入「開店的陷阱」呢？一定要選擇有「單店贏利模型」的加盟標的，可以具體提供「損益平衡點營收」、「三年店群日均營收」、「平均毛利率」、「開店成功率」和「平均回收期」，讓數字說話：

一、損益平衡點營收：這是一組數字，包含店群月均營收、平均房租金額（比例）、銷售毛利、人力成本率、雜支項目和佔比，以及可能的虧損期長。

二、三年店群日均營收：若連鎖總部拿不出三年的數據，你敢加盟嗎？有些創業者大膽加盟新品牌，風險本來就更高。

三、平均毛利率：餐飲業應在五至七成；零售業亦應有三成以上，但特殊高價或高利潤商品例外，如：汽車和美妝商品。

四、開店成功率：總部開店的三年保活率，可做為成功率的先行指標。

五、平均回收期：一般開店總投資在新台幣250萬以下的項目，最好在24至36個月內回收。

加盟是快方法，總部的數據也經常個案失靈，但重點是：創業的成敗最終由加盟者買單！有數據即可提前交叉檢驗。

某天老友來訪，因兒子想加盟一個咖啡品牌，總部規模頗大，他帶來數據告訴我，投資近500萬，平均月營收100萬，毛利有五成以上，人事成本占三成，房租10萬…，他還沒說完，我請他勸兒子打消念頭，轉而加盟另一家早午餐連鎖。

原因很簡單：營收打95折才是實收，三座大山（進貨、人事、房租）成本已經九成，再扣7%至8%雜支（水電燃氣…），已經穩賠不賺，連老闆的薪水都沒著落，遑論回收本錢（折舊）。

創業很美好，數據見真章，三座大山成本相加不可超過八成；三年店群日均營收也必須穩步上升；創業者上班必須要有薪水，最重要的是小本生意若三年都無法回收，當心！別只滿足了總部對於未來的想像。