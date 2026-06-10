瑪格麗特談品牌與領導／擺脫恐慌 回歸價值經營

「老師，我現在最需要的，就是流量，請問我要如何在最快的時間內能夠創造最高的流量？」那天在南部的一個演講，會後有個創業家很著急地問我，幾乎沒有停頓，急著接下去說：「現在同業都在削價，我的廣告投報率愈來愈差，再這樣下去，客戶都會被搶走，我一定得趕快找到新的客戶…」。

這位創業家愈講愈快，眼神中透出一點緊繃夾雜著些微恐懼，我忽然有種感覺：他不是在找方法，他是在求救，像是一個快溺水的人，正拚命抓住任何可以讓他浮得起來的東西。

「你的產品跟別人有什麼不同嗎？」他回 :「差距不大」。「你最好的客戶為什麼會跟你很久？」他答 :「我們比較便宜啊，我們現在最大的問題就是廣告投報率很低，花的錢愈來愈多，流量卻愈來愈低」，他似乎開始有點不耐煩。

我嘆了一口氣，很溫柔地跟他說：「很抱歉，這方面我可能幫不上忙」。

常常碰到這樣的狀態，自己都在想要如何才能夠讓看起來沒有資源的中小企業，把資源花在真正能產出生意的地方，而不是解決他情緒的地方，因為處理情緒的代價很高，但卻無助於對企業經營的貢獻。

很多時候企業的問題不是在於沒有方法，或找不到方向，而是來自於情緒所產生的恐懼，讓他誤以為自己現在是處於溺水的狀態，原來只是生存的焦慮，他卻感受到生存的危機，而當大腦切換到「求生的模式」時，我們會本能的依賴記憶，去重複過去熟悉的行為：打廣告、找流量、削價競爭等，但不可諱言的是，這些行為往往只是在消耗殘存的氧氣，而不是在創造新的生意機會。

這時候對他比較好的是，先恢復到能夠正常呼吸的狀態，停止內心的消耗，重新認識到怎麼樣他都不會死，怎麼樣他都是有價值的，他才有可能從「求生」的狀態轉到「經營」企業的狀態。

除非一家公司面對的是現金流斷裂，或者巨大的公關危機，讓生意瞬間歸零，否則多數的企業，是沒有面臨立即的死亡危機的。

因此，他真正需要的，不是更拚命，而是先恢復呼吸，重新看清楚：什麼是真正重要的？什麼只是情緒帶來的恐懼？什麼才是公司真正被需要的價值？

很多時候，企業真正需要的，可能不是更多的方法，而是先離開恐懼的狀態。因為當一個人長期處在焦慮裡，他看見的每一件事，都會像生存危機。但是真正的危機，不一定是在市場，會是在領導人失去判斷後，用情緒做決策後開啟。

領導人的思維和心境決定了品牌的狀態，品牌並不是要錦上添花，它是企業的深呼吸、在價值上的經營。領導人只有離開了「求生模式」，企業才會開始進入真正的「經營模式」，當領導人進入了價值的經營，品牌就會重新看到自己的價值被激活。