快訊

川普下令再轟伊朗 美軍連兩日空襲

梅雨滯留鋒徘徊 吳德榮：下午起有強對流發展 劇烈天氣恐致災雨威脅

升大學申請入學今天放榜 考生查榜步驟一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

瑪格麗特談品牌與領導／擺脫恐慌 回歸價值經營

經濟日報／ 黃麗燕（WAVE-中小企業CEO品牌╱領導學創辦人）

「老師，我現在最需要的，就是流量，請問我要如何在最快的時間內能夠創造最高的流量？」那天在南部的一個演講，會後有個創業家很著急地問我，幾乎沒有停頓，急著接下去說：「現在同業都在削價，我的廣告投報率愈來愈差，再這樣下去，客戶都會被搶走，我一定得趕快找到新的客戶…」。

這位創業家愈講愈快，眼神中透出一點緊繃夾雜著些微恐懼，我忽然有種感覺：他不是在找方法，他是在求救，像是一個快溺水的人，正拚命抓住任何可以讓他浮得起來的東西。

「你的產品跟別人有什麼不同嗎？」他回 :「差距不大」。「你最好的客戶為什麼會跟你很久？」他答 :「我們比較便宜啊，我們現在最大的問題就是廣告投報率很低，花的錢愈來愈多，流量卻愈來愈低」，他似乎開始有點不耐煩。

我嘆了一口氣，很溫柔地跟他說：「很抱歉，這方面我可能幫不上忙」。

常常碰到這樣的狀態，自己都在想要如何才能夠讓看起來沒有資源的中小企業，把資源花在真正能產出生意的地方，而不是解決他情緒的地方，因為處理情緒的代價很高，但卻無助於對企業經營的貢獻。

很多時候企業的問題不是在於沒有方法，或找不到方向，而是來自於情緒所產生的恐懼，讓他誤以為自己現在是處於溺水的狀態，原來只是生存的焦慮，他卻感受到生存的危機，而當大腦切換到「求生的模式」時，我們會本能的依賴記憶，去重複過去熟悉的行為：打廣告、找流量、削價競爭等，但不可諱言的是，這些行為往往只是在消耗殘存的氧氣，而不是在創造新的生意機會。

這時候對他比較好的是，先恢復到能夠正常呼吸的狀態，停止內心的消耗，重新認識到怎麼樣他都不會死，怎麼樣他都是有價值的，他才有可能從「求生」的狀態轉到「經營」企業的狀態。

除非一家公司面對的是現金流斷裂，或者巨大的公關危機，讓生意瞬間歸零，否則多數的企業，是沒有面臨立即的死亡危機的。

因此，他真正需要的，不是更拚命，而是先恢復呼吸，重新看清楚：什麼是真正重要的？什麼只是情緒帶來的恐懼？什麼才是公司真正被需要的價值？

很多時候，企業真正需要的，可能不是更多的方法，而是先離開恐懼的狀態。因為當一個人長期處在焦慮裡，他看見的每一件事，都會像生存危機。但是真正的危機，不一定是在市場，會是在領導人失去判斷後，用情緒做決策後開啟。

領導人的思維和心境決定了品牌的狀態，品牌並不是要錦上添花，它是企業的深呼吸、在價值上的經營。領導人只有離開了「求生模式」，企業才會開始進入真正的「經營模式」，當領導人進入了價值的經營，品牌就會重新看到自己的價值被激活。

流量 中小企業 廣告

延伸閱讀

行銷線上／提早發現問題 確保客戶成功

為什麼定價關鍵不在成本？ 專家：低價對新創公司是一場陷阱

從定價看見成長策略分水嶺 台大教授：高價客戶對產品黏著度更高

史丹佛博士班必修課成創業點子 台大師：1張Google投影片讓我再沒打過瞌睡

相關新聞

AI時代是能源也是軟體革命！張安平：用文明智慧引領生態未來

「AI是工具不是智慧；真正該警惕的不是AI太強，而是人類太懶：懶得思考、懶得判斷、懶得承擔責任」。當全球企業競逐算力、資料與演算法，台泥企業團董事長張安平昨日演講時，鼓勵企業經營者應反思文明價值與人類定位。他說，AI是軟體革命，但也是能源革命，當科技力量持續放大，AI就是一個鏡子，讓我們重新考慮人是什麼？文明為何存在？進步為的是什麼？

再下一城！台壽獲「台中超巨蛋BOT」最優申請人 投資金額近600億元

中信集團運動經濟全台大布局再下一城。台灣人壽10日公告，獲臺中市政府運動局評選為「臺中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」最優申請人。該案總投資金額近600億元，為國內規模最大、投資金額最高的運動產業BOT案，同時也呼應政府引導保險資金投入國家建設政策，台壽預計將與主辦機關及合作夥伴共同努力最早提前至2031年完成，樹立民間參與公共建設之重大里程碑。

藥華藥早前期原發性骨髓纖維化新藥 第三期臨床試驗收案完成

藥華藥（6446）10日宣布，旗下新藥Ropeginterferonalfa-2b（Ropeg，即P1101）用於早前期原發性骨髓纖維化或低至中度風險1級的明顯原發性骨髓纖維化之全球第三期臨床試驗（HOPE-PMF）已收案完成。

第76屆世界不動產聯合會年會登場 張麗莉將接掌世界會長

全球不動產界年度盛事-第76屆世界不動產聯合會（FIABCI）年會，在奧地利首都維也納隆重登場。今年年會最大亮點，是中華民國不動產協進會理事長、台中龍寶建設董事長張麗莉，將於6月12日正式接任世界不動產聯合會世界會長。

漢翔法說會／軍用、民用與科技服務訂單 為公司發展注入活水

漢翔（2634）10日受邀參加群益金鼎證券舉辦的線上法人說明會，今年上半年，漢翔已實際斬獲128億元新訂單，當中以航空發動機需求最為強勁，另包含軍用、民用與科技服務訂單，為公司發展注入活水。

土方之亂有解？ 建築業：感覺像被推進狼群的羔羊

台中港將於7月25日正式啟動營建土石方收容作業，但建築和營造業者認為，收費若不合理，僅有場地土方亂象仍無法解決。中華民國不動產聯盟總會榮譽理事長林正雄說，問題不在場所，而是目前每立方公尺1500元的價錢實在太貴了，比以往每立方公尺450元足足多了兩倍，建築業者宛如被推向狼群的待宰羔羊，也更像是藉由土方清運這件事趁火打劫，政府應該讓公平會介入，調查其中的壟斷行為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。