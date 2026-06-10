第76屆世界不動產聯合會年會登場 張麗莉將接掌世界會長

全球不動產界年度盛事-第76屆世界不動產聯合會（FIABCI）年會，在奧地利首都維也納隆重登場。今年年會最大亮點，是中華民國不動產協進會理事長、台中龍寶建設董事長張麗莉，將於6月12日正式接任世界不動產聯合會世界會長。

聯合國相當重視，特別指派聯合國人類住區規劃署執行長Anacláudia Rossbach女士與會，並向張麗莉表達祝賀。世界不動產聯合會也是聯合國經濟及社會理事會（ECOSOC）的特殊諮詢機構。

FIABCI是全球不動產業界最具權威性與規模的國際性組織，創立於1951年，總部設於法國巴黎，會員遍及全球83個國家。此次張麗莉接任世界會長，不僅代表個人的國際榮耀，更被視為台灣建築與不動產產業長年累積後的重要成果。

而隨著張麗莉接任新一屆世界會長，台灣卓越的科技與建築實力，無疑已成為世界在轉型市場所需的關鍵拼圖，未來台灣將以領導者的姿態，帶領全球地產界持續深化跨國合作、實踐永續願景。

今年年會集結了來自全球的不動產菁英、跨國組織首長及各國官方代表，共同見證這場國際地產界的年度盛事。核心主題定為「ACT」，涵蓋了Action（行動）、Collaboration（合作）與Transformation（轉型）三大面向。

這項主題，在向全球地產界發出強烈呼籲：面對當前氣候變遷與居住正義的雙重挑戰，全球產官學界絕不能再停留在「討論」階段，必須立即採取跨國界、跨領域的實質行動。

大會開幕式由享譽全球的「維也納少年合唱團」揭開序幕，年輕團員們悠揚純淨的現場演出，用音樂的完美共鳴為這場國際盛會注入和諧願景，正式啟動為期數日的關鍵對話。

面對全球數位化浪潮與各項政策轉型的轉折點，主辦單位FIABCI奧地利分會會長Matthias Gass，針對科技快速發展與社會結構的轉變提出了深刻的反思。他強調，無論時代與科技如何劇烈轉變，人類與生俱來的「卓越能力、真實連結與創造力」，才是解決全球複雜問題的終極解方。

現任FIABCI世界會長Antonio Campagnoli指出，今年大會議程涵蓋金融、建築、智慧城市及可負擔住宅等多元領域，與會者將帶來全球性的見解交流。

聯合國人居署執行長Anacláudia Rossbach從全球宏觀視角，揭示了當前全球居住環境面臨的考驗。她指出，住房問題已徹底從傳統的社會救濟範疇，質變為牽動全球總體經濟、氣候穩定與政治版圖的「核心經濟命脈」。

由這些國際趨勢可見，「可負擔住宅」與氣候韌性建築，已成為全球不動產界的共識，並且是迫切需要執行的戰略方向。

大會隨後進入專業論壇的核心環節。聯合國人居署執行長Anacláudia Rossbach從全球宏觀視角，揭示了當前全球居住環境面臨的考驗。她指出，住房問題已徹底從傳統的社會救濟範疇，質變為牽動全球總體經濟、氣候穩定與政治版圖的「核心經濟命脈」。

由這些國際趨勢可見，「可負擔住宅」與氣候韌性建築，已成為全球不動產界的共識，並且是迫切需要執行的戰略方向。

除了聯合國的宏觀警訊，論壇的另一大焦點，則探討卓越的建築設計如何超越視覺美學的框架，進一步透過低碳材料創新、建築能效的全面升級，以及循環經濟導向的都市規劃，成為驅動城市轉型的關鍵力量。

張麗莉在講座中分享精彩智慧城市的實務，她指出：「邁向淨零是全球共同的責任與方向，但絕沒有一體適用的做法。我來自台灣，在歐洲完美的解決方案，可能無法直接套用到東南亞或台灣。因為氣候條件、城市密度、經濟現實以及文化背景都存在巨大差異。因此每個城市都需要根據當地的實際狀況，發展出屬於自己的在地模式。」

張麗莉表示，在龍寶建設的長年耕耘中，學到最深刻的一課，是轉型最大的挑戰從來都不是技術，真正的硬仗在於短視近利與長期價值之間的拉鋸。

張麗莉坦言，大家心中總有一種傳統迷思，認為永續發展與綠建築總是意味著更高的營造成本，這就是為什麼業者往往陷入過度思考、裹足不前。但只要有了法規容許的數據和清晰的ESG目標，許多城市其實都擁有極佳的願景。

張麗莉說，席捲全球的綠色建築轉型趨勢，與台灣營建業目前全力推動的建築減碳、綠建築標章以及高標準ESG願景完全契合。即將接任世界會長的她承諾，會將「淨零碳排」與「可負擔住宅（Social Housing）」等全球共識作為推動重點。

FIABCI全球卓越建設獎的頒獎典禮，將於6月11日晚上在宏偉的維也納霍夫堡皇宮舉行，而次日12日將舉辦75周年慶，以及前後任世界會長交接典禮。

現任世界會長Antonio Campagnoli呼籲全球地產界深化跨國合作、實踐永續轉型。圖／業者提供

第76屆FIABCI年會論壇，聯合國人居署執行長Anacláudia Rossbach（中）擔任核心主講人。圖／業者提供

聯合國人居署執行長Anacláudia Rossbach（右二）與張麗莉董事長（左二）合影。圖／業者提供