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馬祖濃霧航班受阻 民航局啟動C計畫、軍機疏運279人返台

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

近日馬祖地區受天候不穩定影響，多數往返航班因濃霧造成能見度不足而取消，造成旅客滯留。交通部民用航空局表示，今（10）日天候轉佳後，已於下午啟動疏運C計畫，並協調國防部派遣軍機協助疏運旅客返台。

民航局指出，馬祖地區近日持續受到濃霧影響，航班起降受限。隨著今日天候條件改善，下午起立即啟動疏運機制，由國防部支援軍機投入疏運作業，以協助滯留旅客儘速返回台灣本島。

根據統計，自下午2時55分起，軍方共出動4架次軍機執行疏運任務，累計搭載279人次軍、民旅客返台，有效紓解馬祖地區旅客滯留情形。

民航局提醒，近日天候變化幅度較大，離島航班尤其容易受到濃霧及雷雨等因素影響，旅客規劃行程時應預留彈性時間，並隨時留意最新氣象資訊及航空公司公告的航班異動情形，以免影響行程安排。

馬祖 國防部 民航局

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