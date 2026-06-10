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大陸龍頭寶鋼開平盤 鋼市維穩向前
中國大陸龍頭鋼廠寶鋼10日最新開出的7月內銷盤價幾乎全面平盤，鋼市逐步朝供需平衡方向發展，價格波動幅度明顯收斂。
寶鋼包括熱軋、厚板、酸洗、冷軋、熱鍍鋅、電鍍鋅、鋁鋅鎂、彩塗、線材及棒材等主要鋼品全面持平，僅取向矽鋼基價每公噸調漲人民幣300元，是7月盤價唯一調整項目。
專家表示，寶鋼是亞洲鋼價風向球，其盤價政策往往反映中國大型鋼廠對後市供需的判斷。此次大部分產品維持平盤，顯示中國鋼廠對目前市場需求仍抱持審慎態度，但也不願降價搶市，鋼價經過上半年回升後，逐步回到相對合理區間。
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