大陸龍頭寶鋼開平盤 鋼市維穩向前

台中港將於7月25日正式啟動營建土石方收容作業，但建築和營造業者認為，收費若不合理，僅有場地土方亂象仍無法解決。中華民國不動產聯盟總會榮譽理事長林正雄說，問題不在場所，而是目前每立方公尺1500元的價錢實在太貴了，比以往每立方公尺450元足足多了兩倍，建築業者宛如被推向狼群的待宰羔羊，也更像是藉由土方清運這件事趁火打劫，政府應該讓公平會介入，調查其中的壟斷行為。

2026-06-10 16:50