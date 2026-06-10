國住都打造社宅國家隊 台日攜手推動營建技術升級

國家住都中心與日本營建龍頭大成建設合作再深化。繼年初在台開設預鑄工法專業課程後，大成建設近日來台實地參訪國內水泥製品廠及中央社宅「埔心安居A」，透過產線與工地現場交流，進一步了解台灣預鑄工法發展成果，並與國內技術團隊進行實質技術對接。

此次大成建設專家團隊先後參訪振農水泥製品、振添及羅德應用材料等水泥製品廠，重點觀察預鑄構件的生產流程與精度控制，了解台灣現有設備與製程能力；隨後也前往預鑄大廠亞利預鑄工業，對台灣預鑄產業的技術規模及產能表現給予高度肯定。

國住都表示，自推動社會住宅興建以來，持續擴大導入預鑄工法。其中，桃園市興建中的「埔心安居A」已採用高難度的「全預鑄」工法施工，成為全台首座以全預鑄方式興建的社會住宅。

在參訪埔心安居A工地時，大成建設團隊實地檢視預鑄構件吊裝作業及節點接合技術，透過現場驗證，不僅確認國內預鑄廠的製造技術水準，也展現台灣社宅導入新式工法已具備相當成熟的能力。

國住都指出，雙方合作已從課堂上的技術交流，進一步延伸至工廠與工地現場的實務驗證。透過日本專家的第一線觀察與回饋，有助於國際先進技術在台灣落地，也讓台灣技術團隊能以國際標準檢視自身優勢，加速推動本土營建技術升級。

國住都強調，未來將持續投入資源推動營建產業升級，並期待吸引更多水泥製品廠、預鑄廠、營造廠及供應鏈夥伴加入「社宅國家隊」，共同打造更安全、高效且具韌性的高品質社會住宅。