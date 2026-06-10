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AI 產業聚落成形 信義房屋專家看好林口房市升級科技新核心

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
林口中山商圈受惠區域內重大建設，建商都聚集在此新蓋住宅與商辦。圖／信義房屋提供
林口中山商圈受惠區域內重大建設，建商都聚集在此新蓋住宅與商辦。圖／信義房屋提供

新北市政府5月公開標售林口國際AI+智慧園區16筆土地，隨著ASML艾司摩爾、台聚等企業確定進駐，林口產業升級效應逐步發酵，周邊住宅、商辦與店面市場近年同步穩定增溫。

新北市政府此次標售總面積約9081坪，市場普遍視為林口產業升級的重要里程碑。信義房屋專家觀察，AI產業題材已逐漸反映在區域房市交易與購屋族群結構上，除住宅市場受惠外，商辦、店面需求也隨產業與就業人口進駐而升溫。

信義房屋林口中山店專案經理常鴻安表示，AI仍是目前市場最受關注的產業話題之一，對購屋族而言，也直接轉化成對區域發展的信心。２年多前林口國際AI+智慧園區正式定案後，區域市場即開始出現明顯變化，包括商辦產品、預售建案及周邊住宅交易量能，都呈現逐步走揚趨勢。

常鴻安指出，雖然央行第七波信用管制使林口房市不像過去出現急漲行情，但整體市場仍維持穩定升溫，主要支撐力道來自產業與就業人口持續進駐。其中，ASML艾司摩爾工程師已成為目前林口購屋市場的重要客群之一，這類買方偏好屋齡新、品牌建商產品，購屋能力相對較強，也進一步推升區域住宅單價與總價帶。

從成交結構觀察，目前林口主力產品總價多落在2500萬至3000萬元間，單價約每坪55萬元左右，相較過去主力總價約1500萬元的產品，市場結構已有明顯轉變。購屋需求也從過往以首購、自住族群為主，逐步增加高科技產業就業人口，帶動區域住宅產品與市場質感提升。

在區域發展方面，林口國際AI+智慧園區周邊已逐漸形成新核心。常鴻安分析，中山路沿線已有大型建商推出商辦與住宅預售案，銀行與店面也陸續進駐，在地品牌建商未來亦有新案規劃。隨著商場、影城及大型商圈逐步到位，商業機能可望從林口前段逐步向後段延伸，形成新的生活圈。

房價方面，林口近年漲勢亦相當明顯。常鴻安指出，屋齡10年內中古屋，2年前成交均價約每坪35萬至40萬元，目前已來到55萬元左右；屋齡20年內中古屋，則由過去每坪28萬至32萬元，上升至目前約45萬元。至於預售市場，目前成交行情普遍已站上每坪65萬至70萬元。

常鴻安分析，在央行信用管制環境之下，目前市場仍以剛性需求為主，包括科技業就業人口、商辦進駐衍生的自住與置產需求，皆成為支撐林口房市的重要力量。加上指標建商持續布局商辦產品，未來林口AI產業聚落效應及對房市的後續帶動，仍值得市場關注。

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