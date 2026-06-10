下一個大直水岸豪宅聚落？專家點名北市西區「水岸廊帶」

隨著大直水岸名宅聚落的價格屢創新高，重劃區腹地開發趨近飽和，對於部分喜愛水岸視野的購屋民眾，目光開始轉向北市西區的淡水河沿岸住宅。信義代銷鍾國揚協理指出，從西區門戶計畫、台北塞納河計劃，到北士科產業聚落成形，這條廊帶在政策資源、產業動能與親水環境的交會下，已具備繼大直之後下一個崛起的黃金水岸廊帶條件。

大直的成功，奠基於基隆河截彎取直的重劃優勢；西區的翻轉，則由台北雙星工程帶動的「西區門戶計畫」驅動。大同區作為其直接腹地，正掀起歷史上規模最大的都更浪潮，老舊街廓蛻變為現代住宅聚落，被視為城市核心價值座標的全面重塑。

產業面同樣關鍵。北士科作為台北最後一塊科技園區寶地，已吸引輝達在地布局、金仁寶集團總部進駐，帶動高收入科技人才的置產需求沿交通軸線外溢，兼具水岸景觀與通勤便利的淡水河沿線，成為主要承接帶。

與此同時，台北市積極推動「淡水河水岸空間營造計畫」，昔日防洪高牆逐步轉型為綠帶步道與親水空間，使河岸住宅價值從「第一排景觀」升級為「國際級親水生活圈」。

其中，位於大同區核心的建案「台北天河」，南接西區門戶商圈、北連北士科廊帶、側臨淡水河改造範疇，被視為觀察這條廊帶發展成熟度的指標之一。房市人士指出，錯過大直黃金期的置產買方，近期已有明顯轉向西區水岸的趨勢。

不過，「下一個大直」能否真正成形，仍有賴各項建設如期落地及政策持續挹注，這條廊帶目前提供的，是一個值得長期追蹤的城市發展命題。

「台北天河」接待會館：北市大同區延平北路二段242號（慈聖宮對面）。貴賓專線：02-2598-1688