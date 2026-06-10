微大生技旗下「iMME'iTCH」 獲2026世界品質評鑑大賞美妝產品第一名

微生物新創公司微大生技10日表示，該公司在舉辦於法國巴黎的「2026 Monde Selection世界品質評鑑大賞」中，獲全球美妝品類第一名獎項「Prize of the Jury」。Monde Selection每年從全球3,000多個食品、啤酒、水與飲料、酒類、健康膳食品、美妝品等六大類參賽產品中，各選出一項當年度品質世界第一的產品。

微大副總經理陸嘉真表示，微大生技榮獲本屆全球美妝品第一名的「iMME'iTCH」Instant Soothing Essence「瞬間舒緩精華」，為一款由專為敏弱、乾癢與受損皮膚研發的益生菌精華製成，運用專利平台技術「NEXOSOM」，提取次世代益生菌的微生物胞外體（Extracellular Vesicles）核心活性成分，結合雙重玻尿酸保濕，形成「Inside-Out × Outside-In」雙向舒緩修護，除了具有極佳美白潤膚效果外，對於舒緩敏感性皮膚的搔癢，包括洗腎患者都有幫助。

他表示，本屆Monde Selection評審團特別肯定iMME’iTCH在科技創新、安全性、產品理念與實際舒緩效果上的突破性表現，特別是以極簡配方搭載高濃度獨特Pg菌黃金胞外體技術，同時兼具「療癒級舒緩效果」與「日常保養的安全與舒適」，被視為新世代微生物保養品的重要突破。透過微生物科技 （microbiome science） 與次世代益生菌（next-generation probiotics），重新定義敏弱肌膚保養的未來。

微大生技總經理，也是次世代益生菌權威學者賴信志表示，本次獲獎的「 iMME’iTCH」 Instant Soothing Essence，不同於傳統僅能暫時舒緩的產品，它能透過微生物訊息傳遞技術（Bio-Communication Technology），調節肌膚免疫、舒緩發炎、強化皮膚完整屏障，並支持細胞粒線體平衡與促進肌膚長壽（skin longevity）機制，不含類固醇（steroid-free）、低刺激、高相容性與可長期修護，為敏弱肌市場帶來全新的微生物科技解決方案，未來微大將持續推動台灣微生物科技國際化，並拓展至全球化妝品、保健食品與生技市場。

微大生技創立於2023年，專注於次世代益生菌（Next-Generation Probiotics, NGP）、微生物體（Microbiome）與健康老化（Healthy Aging）科技的開發及應用，產品涵蓋化妝品、機能性食品與生技應用相關新創小分子產物，透過微生物創新科技，打造新世代的健康產品與化妝品。