晉弘電子式關節鏡獲台灣TFDA核准上市 獨家授權愛派司在台銷售

晉弘（6796）旗下電子式關節鏡EJA100產品已正式取得台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）第二類醫療器材許可，並將獨家授權予深耕台灣骨科創傷及矯正醫材市場的上市公司愛派司（6918）於台灣推廣與銷售，雙方將結合晉弘在拋棄式數位內視鏡的研發製造能力，以及愛派司在骨科臨床市場的專業通路優勢，攜手拓展國內精準骨科微創診療市場。

愛派司長期深耕骨科領域，專注於創傷、矯正、精準手術導引與相關骨科解決方案之研發、製造與銷售。公司以亞洲骨骼特色為基礎，結合醫療、學術與精密製造能量，打造符合臨床需求的高品質骨科醫材；並進一步整合醫學影像與增材製造技術，提供從術前模擬規劃、術中精準執行，到術後植入固定的一條龍服務，已成為台灣骨科創傷領域具代表性的專業廠商。

近年愛派司亦積極拓展運動醫學、保膝與微創手術相關產品布局，期望透過多元化產品組合，提供臨床醫師更完整的骨科治療解決方案。

晉弘開發的拋棄式電子關節鏡EJA100為無菌、一次性使用之創新醫療器材，可免除醫療機構例行清洗與滅菌流程，降低器械重複使用所衍生的感染風險，並有助於提升手術室與門診診療效率。目前該產品已取得美國 FDA 510(k) 與台灣TFDA醫療器材許可。

愛派司董事長李泗銘表示，晉弘在光學設計、數位影像與醫療器材研發上的創新能力，結合愛派司長期深耕骨科臨床場域，理解醫師在微創手術中對影像品質、器械便利性、流程效率與感染管制的高度需求。此次合作不僅代表愛派司產品布局由骨科植入物與精準手術解決方案，進一步延伸至微創影像輔助工具，也將協助臨床醫師在更多元的診療場域中，獲得更靈活、便利且符合現代手術流程需求的選擇。

晉弘董事長鄭竹明表示，EJA100取得台灣TFDA醫療器材許可，並與台灣骨科市場具指標地位的愛派司生技合作，代表晉弘拋棄式關節鏡正式進入台灣臨床推廣階段。晉弘長期投入數位醫學影像、微型鏡頭影像感測模組與拋棄式內視鏡產品開發，透過愛派司深耕骨科臨床市場的專業通路，將有助於加速產品在骨科與運動醫學場域的導入。

隨著感染防控意識提升、微創手術應用普及，以及醫療體系對效率與成本效益的重視增加，拋棄式內視鏡產品正逐步成為臨床應用的重要趨勢。晉弘目前已建構硬式與軟式兩大拋棄式內視鏡平台，產品涵蓋關節鏡、泌尿鏡、鼻咽鏡及支氣管鏡，對應骨科、運動醫學、泌尿科、耳鼻喉科與急重症照護等多元場域。

此次與愛派司生技合作，將有助於加速拋棄式關節鏡在台灣臨床市場落地；未來晉弘亦將持續結合數位醫學影像、微型攝影模組及AI醫學影像應用，提供更安全、高效且智慧化的微創診療解決方案。