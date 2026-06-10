快訊

同車4死2傷…她剛參加完父親告別式 開車去用餐「逆向撞上聯結車」

台股休息一天又重摔！創史上第六大跌點 分析師：一特徵符合技術回檔

錯認3年！波蘭正妹以為每天搭北捷「香蕉線」 網笑：你不孤單

聽新聞
0:00 / 0:00

晉弘電子式關節鏡獲台灣TFDA核准上市 獨家授權愛派司在台銷售

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
晉弘電子式關節鏡獲台灣TFDA核准上市，獨家授權愛派司在台銷售。圖／晉弘提供
晉弘電子式關節鏡獲台灣TFDA核准上市，獨家授權愛派司在台銷售。圖／晉弘提供

晉弘（6796）旗下電子式關節鏡EJA100產品已正式取得台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）第二類醫療器材許可，並將獨家授權予深耕台灣骨科創傷及矯正醫材市場的上市公司愛派司（6918）於台灣推廣與銷售，雙方將結合晉弘在拋棄式數位內視鏡的研發製造能力，以及愛派司在骨科臨床市場的專業通路優勢，攜手拓展國內精準骨科微創診療市場。

愛派司長期深耕骨科領域，專注於創傷、矯正、精準手術導引與相關骨科解決方案之研發、製造與銷售。公司以亞洲骨骼特色為基礎，結合醫療、學術與精密製造能量，打造符合臨床需求的高品質骨科醫材；並進一步整合醫學影像與增材製造技術，提供從術前模擬規劃、術中精準執行，到術後植入固定的一條龍服務，已成為台灣骨科創傷領域具代表性的專業廠商。

近年愛派司亦積極拓展運動醫學、保膝與微創手術相關產品布局，期望透過多元化產品組合，提供臨床醫師更完整的骨科治療解決方案。

晉弘開發的拋棄式電子關節鏡EJA100為無菌、一次性使用之創新醫療器材，可免除醫療機構例行清洗與滅菌流程，降低器械重複使用所衍生的感染風險，並有助於提升手術室與門診診療效率。目前該產品已取得美國 FDA 510(k) 與台灣TFDA醫療器材許可。

愛派司董事長李泗銘表示，晉弘在光學設計、數位影像與醫療器材研發上的創新能力，結合愛派司長期深耕骨科臨床場域，理解醫師在微創手術中對影像品質、器械便利性、流程效率與感染管制的高度需求。此次合作不僅代表愛派司產品布局由骨科植入物與精準手術解決方案，進一步延伸至微創影像輔助工具，也將協助臨床醫師在更多元的診療場域中，獲得更靈活、便利且符合現代手術流程需求的選擇。

晉弘董事長鄭竹明表示，EJA100取得台灣TFDA醫療器材許可，並與台灣骨科市場具指標地位的愛派司生技合作，代表晉弘拋棄式關節鏡正式進入台灣臨床推廣階段。晉弘長期投入數位醫學影像、微型鏡頭影像感測模組與拋棄式內視鏡產品開發，透過愛派司深耕骨科臨床市場的專業通路，將有助於加速產品在骨科與運動醫學場域的導入。

隨著感染防控意識提升、微創手術應用普及，以及醫療體系對效率與成本效益的重視增加，拋棄式內視鏡產品正逐步成為臨床應用的重要趨勢。晉弘目前已建構硬式與軟式兩大拋棄式內視鏡平台，產品涵蓋關節鏡、泌尿鏡、鼻咽鏡及支氣管鏡，對應骨科、運動醫學、泌尿科、耳鼻喉科與急重症照護等多元場域。

此次與愛派司生技合作，將有助於加速拋棄式關節鏡在台灣臨床市場落地；未來晉弘亦將持續結合數位醫學影像、微型攝影模組及AI醫學影像應用，提供更安全、高效且智慧化的微創診療解決方案。

延伸閱讀

台寶法說會／獲梅約醫學中心、三井金屬入股 再生醫療拚2028貢獻營收

BTC預備會議 吳誠文：盼科技優勢成生技業發展動能

向榮生技前進東協再現成果 與健眾細胞生醫簽署越南策略合作授權合約

AI正加速由雲端走向實體 凱鈺推出首款人形機器人

相關新聞

買房選公寓或大樓？ 台北市同樣40坪價差破千萬

永慶房產集團根據近一年實價登錄資料，比較台北市與新北市不同產品別、坪數帶的平均總價。數據顯示，台北市不同的住宅產品間，坪數越大，總價價差愈大，尤其以台北最明顯，同樣40坪以上公寓跟大樓價差超過千萬元。

台泥董座張安平談AI時代新課題：如何保留獨立判斷與人類價值

面對AI快速重塑產業與社會秩序，企業領袖關注的焦點已不再只是技術競賽與商業模式，更延伸至人類價值與文明未來。台泥企業集團董事長張安平今將出席台灣董事學會十五週年年會「共治時代的下一步」活動，並以「在AI時代重新發現人類的位置」為題發表演講，分享他對科技發展、人文精神與文明演進的觀察。

全聯挺小農 直採專區業績今年挑戰20億元

超市龍頭全聯持續支持台灣友善耕作在地農業，根據全聯內部資料統計，小農直採業績4年間成長逾2倍，2025年業績超過16億，2026年將挑戰20億元，契作面積也從393公頃成長至535公頃，顯示全聯長期投入在地農業的重要成果。

工業地交易新天價 世紀鋼集團逾113億接手 美商科慕8.3萬坪觀音地賣了

由商仲高力國際協助、全球化學龍頭美商科慕集團位於桃園觀音工業區高達8.3萬坪的工業土地，今年1月15日，由世紀鋼（9958）集團旗下世紀鋼構、世紀風電、世紀樺欣等共同取得，全案總銷交易金額逾113億元，其中光是世紀鋼構、世紀風電、世紀樺欣三家公司就砸約95.89億元。

新北一戶一停車位設置調整 減輕開發成本及民眾購屋負擔

過去開發案停車位常採一戶一汽車位設置標準，但隨著居住型態改變，小坪數住宅增加，公共運輸愈來愈便利，新北市政府今公布「新北市政府辦理基地開發交通影響評估審查原則」，建商可用繳納代金方式取代，透過彈性且符合實際需求設置標準，避免停車空間興建成本過度反映在房價，讓住宅規劃更貼近市民生活需求，同時兼顧交通管理與城市發展。

3月乾旱重創花蓮文旦 瑞穗、玉里、卓溪逾350公頃受損

受今年3月降雨明顯不足及天氣異常影響，花蓮文旦柚主要產區陸續傳出著果率不佳災情，縣府昨天會同花蓮區農業改良場、農糧署東區分署勘災，確認瑞穗鄉、玉里鎮及卓溪鄉等地受損面積逾350公頃，已達天然災害現金救助標準，將協助農民向中央爭取救助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。