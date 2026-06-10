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台泥董座張安平談AI時代新課題：如何保留獨立判斷與人類價值

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
身為台灣重量級企業領袖，台泥董事長張安平近年談論企業經營之餘，也多次從文明發展、人類思辨與科技變革的角度提出反思。圖為張安平日前主持股東會。圖／本報資料照片
身為台灣重量級企業領袖，台泥董事長張安平近年談論企業經營之餘，也多次從文明發展、人類思辨與科技變革的角度提出反思。圖為張安平日前主持股東會。圖／本報資料照片

面對AI快速重塑產業與社會秩序，企業領袖關注的焦點已不再只是技術競賽與商業模式，更延伸至人類價值與文明未來。台泥企業集團董事長張安平今將出席台灣董事學會十五週年年會「共治時代的下一步」活動，並以「在AI時代重新發現人類的位置」為題發表演講，分享他對科技發展、人文精神與文明演進的觀察。

身為台灣重量級企業領袖，張安平近年談論企業經營之餘，也多次從文明發展、人類思辨與科技變革的角度提出反思。從AI、能源轉型到科學精神與民主社會的判斷能力，他持續關注科技進步如何影響人類對自我價值的理解，以及在演算法主導的時代，如何保有獨立思考與人文關懷。

張安平上月（五月）二日出席台泥80周年「築夢文明 Shaping the Future Civilization」慶典時致詞指出，「今天的世界仍在改變，科技在加速，氣候在變化，文明正在翻頁。但有一件事情始終不會改變：文明，永遠需要基礎。需要橋梁，需要道路，需要城市，需要乾淨穩定的能源，需要處理廢棄物，需要讓人類可以安身立命的土地。台泥所做的，正是守護這個基礎。我們不只是建設城市。我們是在守望文明的明天。」

張安平當時說，當歷史回望這個時代，它或許不會記得每一家公司。但它一定會記得：在文明轉折的時刻，有人仍然在為人類鋪路造橋。

張安平在五月四日曾在媒體投書，以「新五四運動─當世界眾聲喧嘩，我們如何保留自己的判斷」為題，感性審思新五四運動的精神，他當時在文中指出，「科學也一樣。它遞來的不是一份標準答案，而是一把鑰匙——教我們面對世界時，先問『為什麼』，再決定『相信什麼』」。

張安平文中表示，「那之後，有些東西開始鬆動。秩序沒有立刻坍塌，但人心深處，那間石屋子，已經有了裂縫。思想開始流動，從少數人的桌案，流到更多人的掌間。而今天。沒有人被強迫沉默。我們卻在另一種喧囂裡，漸漸失去辨識的能力。訊息密如暴雨，每一滴都自稱真相。我們忙著閃躲雨滴，漸漸忘了分辨。

張安平文中說，「流言不需要證據，只需要一個群組裡的轉發鍵；觀點不求深刻，只求在資訊瀑布裡多浮沉幾秒。我們以為滑動手指就是選擇，其實多數時候，只是沿著演算法鋪好的軌道，被舒適地推向前方。思想，漸漸生出同一層繭。」

上月22日台泥股東會上，張安平再度向全體股東喊話，指出「越是數位化的世界，越需要龐大的實體基礎設施，因為AI並不漂浮在空中，每一次運算的背後，都需要資料中心、電網、儲能、港口、冷卻系統與道路的真實支撐，而這些最終都離不開混凝土」。

張安平引述歷史指出，19世紀時鐵路改變了世界，當時最值錢的不是火車，而是「路權」——誰掌握路權，誰就掌握工業文明的血脈。他分析，而到了今天，隨著歐洲橋梁、高速公路與港口進入更新週期，加上AI資料中心、離岸風電、大型儲能與電網升級的推動，新的「路權」已經演變為：能源接入能力、電網容量、工業土地、水資源以及低碳基礎設施。未來真正稀缺的，是有能力被長期穩定使用的能源，未來的大型工業平台包括廠區將轉型為能源節點與基礎設施平台。

台泥 張安平

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