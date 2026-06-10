AI、ESG 改寫會計產業 PwC 揭會計師將變身「價值守護者」

AI與ESG正加速改變會計產業。資誠10日舉辦「AI與永續時代的會計專業新樣貌」研討會，邀集超過百位產學界代表，聚焦AI審計、人才培育、ESG治理及全球供應鏈與稅務治理等議題，探討會計專業未來發展方向。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長曾博昇表示，AI與科技正推動會計產業出現結構性變革，會計師事務所的角色已不再侷限於傳統審計與稅務服務，而是逐步轉型為協助企業推動數位轉型、永續治理及全球布局的專業夥伴。

他指出，AI審計不僅能提升查核效率與品質，也正在改變會計師的工作模式，讓會計師從過去的查核者，進一步成為企業的「價值守護者」，未來必須同步提升服務模式、人才能力及專業判斷，才能真正發揮AI審計的長期價值。

在人才培育方面，曾博昇指出，新世代會計人才除了具備專業知識外，也需要擁有科技應用能力、跨領域整合能力及永續思維，才能因應產業快速變化。他認為，培養終身學習能力與長期職涯發展觀念，將是未來人才培育的重要關鍵。

ESG方面，資誠永續發展服務會計師趙永潔指出，企業推動永續轉型時，常面臨法規變動、資料盤查及跨部門協作等挑戰。由於會計專業具備數據驗證、內部控制及財務影響評估能力，因此正逐漸成為企業推動永續治理的重要支柱。

她表示，會計專業的角色已不只是協助企業完成永續資訊揭露，更重要的是將相關資訊轉化為可信賴的決策依據，協助董事會與管理階層制定長期發展策略。

此外，面對全球供應鏈重組、ESG要求提升及稅務透明化趨勢，企業也面臨跨國稅務、移轉訂價及供應鏈治理等更複雜的挑戰。曾博昇提醒，企業若只著眼於短期法遵，將難以因應長期稅務風險，必須從治理架構、法遵策略及供應鏈整合三方面同步規劃，才能建立長期競爭力。

資誠表示，未來將持續深化與大學合作，透過產學交流培育兼具專業、科技及永續素養的新世代會計人才，協助台灣會計產業因應AI與永續轉型帶來的新挑戰。