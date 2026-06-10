全聯挺小農 直採專區業績今年挑戰20億元

超市龍頭全聯持續支持台灣友善耕作在地農業，根據全聯內部資料統計，小農直採業績4年間成長逾2倍，2025年業績超過16億，2026年將挑戰20億元，契作面積也從393公頃成長至535公頃，顯示全聯長期投入在地農業的重要成果。

在全聯的支持下，青農返鄉，讓青農、小農作物也能在連鎖通路上架，自2015年導入小農直採專區，在努力之下，已從生鮮區裡的特色專區，成為全聯生鮮經營中重要的一環。

全聯表示，在多年的努力下，小農直採專區業績年年逐步攀升，截至2026年5月，小農直採店數已達706店，較2024年成長近15%，預估2026年年底可達750店，將近三分之二的全聯門市都有小農直採專區。

全聯表示，透過穩定通路與長期合作，全聯讓小農有更穩定的銷售舞台，也讓消費者可以用日常採買支持在地農業，讓「買菜」不只是滿足一餐需求，更成為支持土地、農友與永續生產的具體行動。

全聯指出，根據內部數據顯示，2025年小農直採銷售TOP5分別是「蒜球、蒜仁」、「剝殼玉米筍」、「有機山菠菜」、「有機白精靈菇」、「有機高麗菜」，光是這5款商品，總計銷售金額超過4.4億元。