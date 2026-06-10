高雄新興區每平方公里住1.2萬人 家戶密度居冠成人口「最擠」區

據高雄市住宅統計資訊網統計，高雄家戶密度至今年第一季每平方公里平均為411戶，創下歷史新高！其中新興區家戶密度每平方公里達1萬2727 戶，全市最高，其次為苓雅區及前金區。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，家戶密度反映出人口聚集程度，通常與區域住宅開發及設籍戶數成長相關。觀察高雄五大家戶密度增幅區，台積電概念區包括橋頭、楠梓及仁武幾乎全面入榜，呈現蛋白區跑贏蛋黃區趨勢。

以成長幅度來看，家戶密度由橋頭區跑第一，今年第一季每平方公里747戶，近三年成長約11.2%，其次為前金區，增幅也超過1成。

李家妮表示，過去高雄人口與住宅需求多集中於市中心，近年隨著產業園區布局、重劃區開發逐漸成熟及市中心房價高漲效應，家戶密度成長最快的區域，從傳統蛋黃區轉向兼具產業紅利與新屋供給優勢的新興蛋白區。這些區域早期以透天住宅為主，近年以集合式住宅大樓居多，加上蛋白區的買家以小資族為主，也使得單一社區的戶數變多，推升家戶密度的成長速度。

不過高雄部分區段人氣增加，房價卻「消氣」。台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，家戶密度成長雖有利房價表現，但去年至今持續受到信用管制政策及市場觀望氣氛影響，高雄整體買氣降溫，房價進入盤整階段。目前僅具備地段優勢、產品稀有性或指標性建案加持的區域，價格仍具支撐力。