工業地交易新天價 世紀鋼集團逾113億接手 美商科慕8.3萬坪觀音地賣了

由商仲高力國際協助、全球化學龍頭美商科慕集團位於桃園觀音工業區高達8.3萬坪的工業土地，今年1月15日，由世紀鋼（9958）集團旗下世紀鋼構、世紀風電、世紀樺欣等共同取得，全案總銷交易金額逾113億元，其中光是世紀鋼構、世紀風電、世紀樺欣三家公司就砸約95.89億元。

世紀鋼集團初期規劃做為國內下包商完工交付的水下基礎前製程腿管、內外部平台臨時儲料區。

根據公開資訊觀測站，世紀風電在今年1月15日公告取得桃園市觀音區土地，總面積4萬746.42坪，交易總金額55億8,225萬9,540元，交易相對人為美商科慕集團旗下台灣科慕。

同一天，今年1月15日世紀鋼、世紀樺欣也公告取得觀音區工業區土地，世紀鋼取得約1萬6,013.74坪，交易總金額約21億9,388萬2,000元；世紀樺欣取得約1萬3,232.87坪，交易總金額約18億1,290萬3,000元；總計光是世紀鋼集團三家公司就砸約95.89億元取得科慕在觀音工業用地。

高力國際10日表示，2024年時，公司受到全球化學龍頭美商科慕集團委託，欲處分桃園觀音工業區一宗高達8.3萬坪的工業土地，該標的含有原始舊廠房，且傾向整塊銷售，這些條件使得交易規模與執行難度大幅提升。

高力國際指出，以當時工業地現況來看，必須要先區分哪些設施可保留、哪些舊廠房要拆除，甚至最終如何擬定策略找出可以一次可負擔得起上百億元的潛在買家，整體過程可以說是具高度專業與複雜性。在歷經18個月後，最終由世紀鋼集團以總價逾新台幣113億元承接，創下國內總價最高工業區土地單筆交易金額新高，也替高力國際在協助跨國企業處分資產上再添一筆佳績。

在2018年的中美貿易戰之後，AI、電商浪潮帶動台灣第二波工業地產需求，尤其是廠房、倉儲物流等類型，更是工業地產顯學，而身為台灣工業重鎮的桃園市，因具備完善的產業聚落、國際機場及高速公路等交通優勢，長期以來都是企業設廠首選。本次交易標的座落在觀音工業區內，汙水、道路等各項基礎設施相對完善，買家可以直接買地規劃成具備生產基地、研發中心、倉儲空間合而為一的獨立園區。

高力國際台灣資本市場及投資服務部副董事總經理黃正忠指出，本案在台灣由資本市場及投資服務部與企業客戶服務團隊跨部門合作，並積極與美國維吉尼亞團隊緊密討論，採取「全生命周期顧問策略」，涵蓋處分規劃、國際溝通、買家媒合及交易執行，全案歷時一年半完成，團隊協助業主將本案以超過百億的金額成功出售給世紀鋼集團。

他進一步補充說明，此案不僅是單純的資產處分，更涉及土地重整與產業再活化等策略規劃，最終成功吸引具長期布局能力的買方進場。

高力國際企業客戶服務部資深執行董事陳頌民表示，由於賣方為跨國企業，交易過程的每一環節都應符合國際標準，包括舊廠房處理、產權移轉及相關法遵程序等，均須審慎規劃與執行。高力國際本次展現其跨部門與跨國整合能力，提供業主及潛在投資人單一窗口服務，再次凸顯高力國際不僅具備處理核心不動產交易的能力，更在協助跨國企業處理複雜且高價值資產方面，扮演關鍵且值得信賴的顧問角色。

由商仲高力國際(圖)協助、全球化學龍頭美商科慕集團位於桃園觀音工業區高達8.3萬坪的工業土地，今年1月15日，由世紀鋼集團旗下世紀鋼構、世紀風電、世紀樺欣等共同取得，全案總銷交易金額逾113億元，其中光是世紀鋼構、世紀風電、世紀樺欣三家公司就砸約95.89億元。高力國際提供