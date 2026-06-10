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新北一戶一停車位設置調整 減輕開發成本及民眾購屋負擔

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市政府今公布「新北市政府辦理基地開發交通影響評估審查原則」，建商可用繳納代金方式取代，透過彈性且符合實際需求設置標準。圖／新北交通局提供
新北市政府今公布「新北市政府辦理基地開發交通影響評估審查原則」，建商可用繳納代金方式取代，透過彈性且符合實際需求設置標準。圖／新北交通局提供

過去開發案停車位常採一戶一汽車位設置標準，但隨著居住型態改變，小坪數住宅增加，公共運輸愈來愈便利，新北市政府今公布「新北市政府辦理基地開發交通影響評估審查原則」，建商可用繳納代金方式取代，透過彈性且符合實際需求設置標準，避免停車空間興建成本過度反映在房價，讓住宅規劃更貼近市民生活需求，同時兼顧交通管理與城市發展。

交通局簡任技正吳政諺指出，過去建案都是一戶一停車位，但要滿足車位需深度開挖，對工程安全恐有疑慮，且隨著居住型態改變，小坪數住宅增加、公共運輸愈來愈便利，民眾用車習慣逐漸不同，市府歷經多次邀集產官學界及相關機關研商後，訂定更符合現況的交通影響評估審查原則。

吳政諺說明，建商興建停車格數量，若經審議未達車位標準，受限於現場基地條件而無法增設車位，只要經交通局同意，可提供建商繳納代金的另一個替代方式，其中 ，汽車格一個一百五十萬元，機車格三十萬元。此舉不僅提供開發單位更明確的規劃依循，也有助於降低不必要的住宅開發成本。

吳政諺表示，新制除採一戶一機車位外，針對汽車停車位對小坪數住宅、都市更新案件，以及鄰近捷運、臺鐵、輕軌等公共運輸場站周邊開發案，採取差異化及彈性設置機制，讓停車空間規劃更符合實際需求，避免停車位供給過多造成資源浪費，也減少不必要的開發成本，新制從今日上路。

此外，考量部分基地受空間條件限制，難以設置足夠停車位，新制也納入停車位代金機制，開發單位得依規定繳納代金替代設置。相關收入將專款投入停車場建設及停車環境改善，提升整體停車服務品質，讓開發效益回饋城市公共建設。

捷運 停車位 新北

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