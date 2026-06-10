台南30萬戶老宅好消息 老屋延壽補助今起受理申請

內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，台南市今天起受理申請，除已於工務局網站建置「老宅延壽專區」，提供政策說明QA圖卡，也將成立一站式輔導窗口及辦理溪北、溪南說明會，協助民眾了解申請資格及補助內容，提升居住安全與生活品質。

台南市有超過30萬戶屋齡30年以上老宅，工務局指出，老宅延壽政策補助對象為30年以上合法建築物，涵蓋公寓及透天住宅。補助項目包括結構安全性能評估、立面修繕、屋頂防水隔熱、公共管線更新、無障礙設施及居家安全改善等，最高補助金額依項目不同可達數百萬元。

工務局說明，民眾如想進一步了解該補助計畫詳細內容，可至該局官方網站，於「下載專區—使用管理科—老宅延壽專區」項下查詢，並有提供相關問答的QA圖卡供民眾下載。