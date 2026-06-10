新北金山彩田米耀眼國際 讓台灣「米製威士忌」勇奪4金獎

新北市農業局輔導「彩田友善農作」以金山彩田米（高雄147號與台梗九號）為原料，研發釀造3種高品質蒸餾酒獲頒4項國際大獎。展現農產加工加值的實力，更讓台灣「米製威士忌」成功站上國際舞台。

得獎產品包括「草木和白米炸彈#2」榮獲2025英國世界威士忌大賽（WWA）金獎、「草木和新台灣精神#1」榮獲2025英國國際葡萄酒暨烈酒競賽（IWSC）及舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）雙金獎；「草木和梅蒸餾酒」榮獲2025舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）金獎。

彩田友善農作公司執行長楊儒門長期關注台灣農業發展與生態永續議題，起初在新北市金山區推動友善水稻耕作，之後創立公司媒合契作並且推廣食農教育，在北海岸為農友開創新出路，並號召更多企業支持友善耕作。

這份對土地的情感成功號召愛鄉護農會捐助300萬元給在地學童辦理食農教育及契作友善稻米，114年更吸引賓航賓士汽車公司簽訂契作購買3千公斤彩田米力挺農友與市府友善耕作政策。

市長侯友宜表示，目前新北市友善耕作農友計311戶，面積達325.6公頃，不僅提供優質安全農產品，也帶動地方產業升級。友善耕作完全不用化肥與農藥，也不用基因改造生物相關產品，有助於環境生態永續，更守護民眾健康。

楊儒門說，把金山自然的人文、風土、地貌透過酒品風味留存在瓶中向世界分享，為彩田米找到新的出路，將米酒推展到國內市場與國際通路，不僅能穩定米價與提升農民信心，也能讓更多人認識並喝到來自台灣土地的風味。相關產品資訊請洽彩田友善農作https://www.facebook.com/caitian0805

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