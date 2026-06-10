長榮航機上服務用酒 勇奪2026年國際權威雙料金牌

長榮航空再度得到國際肯定！權威旅遊雜誌Business Traveller於6月8日在英國倫敦舉辦的2026年Cellars in the Sky機上服務用酒評選頒獎典禮，長榮航空此次一舉榮獲「最佳商務艙氣泡酒」及「創新飲品」雙料金牌，為台灣唯一獲獎的航空，未來將持續鞏固高空餐飲領域的領先地位，提供旅客在三萬英呎高空中最尊榮的餐飲體驗。

Cellars in the Sky為Business Traveller自1985年舉辦至今，每年由國際知名葡萄酒專家組成評審團進行盲飲評比，為航空業最具權威的機上服務用酒評選之一，長年被視為機上餐飲品質的重要指標。

長榮航空歷年表現亮眼，分別於2015及2016年連續兩年榮獲「最佳商務艙酒窖」金牌外，商務艙香檳亦曾締造連續十年獲得「最佳商務艙氣泡酒」驚人紀錄；2026年新增之「創新飲品」全新類別，長榮航空領先業界獲得金牌肯定，不斷展現其引領市場趨勢的創新實力。

本屆評選中，長榮航空選用的羅蘭百悅香檳（Laurent-Perrier）頂級酒款「Grand Siècle」榮獲「最佳商務艙氣泡酒」金牌，該酒款為酒莊標誌性特釀，以「匯集最好、成就最好」為理念，嚴選香檳區多個特級葡萄園葡萄，採夏朵內與黑皮諾混釀，並融合三個卓越年份進行調和，經長時間熟成後，展現細緻綿密氣泡與層次豐富的風味結構，帶有蜜桃、烘烤與礦石香氣，酸度優雅、尾韻悠長，充分體現頂級香檳的精緻風範。

此次榮獲「創新飲品」金牌的Oddbird Blanc de Blancs無酒精氣泡酒，充分展現長榮航空在飲品規劃上的前瞻思維。Oddbird創立於瑞典，透過完整釀酒後再進行溫和脫醇技術，保留葡萄酒原有結構與香氣。此款以法國夏朵內釀製，擁有細緻氣泡與清新酸度，並帶有青蘋果、柑橘與淡淡奶油麵包香氣，為不飲酒的旅客提供同樣具儀式感的高品質選擇。Oddbird產品同時具備有機與純素認證，呼應當代旅客對健康與永續議題的重視，也體現長榮航空在責任採購與永續發展上的持續投入。

長榮航空機上服務用酒持續獲得國際肯定，透過精選頂級香檳與創新無酒精飲品，讓旅客在飛行途中享受高品質的味覺體驗與放鬆時刻。除了氣泡酒之外，商務艙紅白酒亦持續引進來自世界各地的優質酒款，整體酒單表現長期獲得SKYTRAX等國際評比機構肯定，並於全球旅客社群中累積高度好評。

※飲酒過量，有害健康

長榮航於2026年Cellars in the Sky機上服務用酒評選中，榮獲「最佳商務艙氣泡酒」及「創新飲品」雙料金牌，為台灣唯一獲獎的航空公司。(圖片來源： Jonathan Browning)

長榮航空選用的酒榮獲「最佳商務艙氣泡酒」金牌。

※飲酒過量，有害健康(圖片來源：Jonathan Browning)