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熱血英雄集合 臺鹽6月13日台南公園捐血送好禮

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
臺鹽公司將於6月13日在台南公園中山捐血車舉辦「鹽愛，延續你的愛」公益捐血活動，號召各界熱血英雄共同響應，挽袖捐熱血。照片／臺鹽提供
臺鹽公司將於6月13日在台南公園中山捐血車舉辦「鹽愛，延續你的愛」公益捐血活動，號召各界熱血英雄共同響應，挽袖捐熱血。照片／臺鹽提供

響應「614世界捐血人日」，臺鹽將於6月13日上午9時至下午5時，在台南公園中山捐血車舉辦「鹽愛，延續你的愛」公益捐血活動。面對夏季血庫常見的季節性缺血挑戰，臺鹽連續第五年挽袖傳愛，更提供多款明星商品作為回饋禮，號召熱血英雄踴躍響應，共同為穩定血庫盡一份心力。

血液是醫療救治不可或缺的重要資源，由於無法人工製造且有保存期限，血庫的穩定高度仰賴大眾持續捐血。臺鹽公司長期深耕公益，在同仁、眷屬及社會大眾熱情響應下，歷年累計募集達565袋熱血，總捐血量逾14萬c.c.。今年活動預計再募集250袋，期盼透過企業帶頭串聯民間力量，讓每一袋熱血都能發揮守護生命的力量。

臺鹽董事長丁彥哲表示，夏季血庫供給易受天候及暑假出遊等因素影響而吃緊，臺鹽除持續辦理公益捐血活動外，8月亦將連續第三年推動「臺鹽捐血月」，鼓勵全台同仁及眷屬就近響應，並提供公出假，支持同仁以實際行動投入公益。他強調，臺鹽致力將公益精神融入企業文化，盼透過制度化的行動，落實企業社會責任，為社會創造更多正向價值。

為感謝捐血人的無私奉獻，凡活動當日成功捐血250c.c.者，即可獲得「台塩護牙齦金蜂膠牙膏」、「塩易潔海洋環保潔膚洗手露」及「黑蔘皇修護洗髮精」各一份，並享有台塩生技實體門市及臺鹽線上購專屬優惠；捐血500c.c.者，再加碼贈送「蓓舒美海鹽淨膚皂」一盒。臺鹽誠摯邀請民眾於6月13日前往台南公園中山捐血車，一起挽袖捐熱血，為血庫補充元氣！

捐血 臺鹽 公益

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