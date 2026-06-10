「帝寶傳奇戶」賣9年終於賣掉了！神秘花蓮人現金接手

台北市指標豪宅「帝寶」再傳成交消息，被市場稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年的委售、降價及公開標售後，近日台灣金服官網悄悄掛上「賀成交」字樣，顯示這戶歷經多年求售的豪宅終於找到了新買家。

帝寶D棟21樓戶話題性十足，原為名媛陸勝文持有，2017年委託台灣金服以底價7.5億公開標售，但多次標售都流標，但事後卻以總價7.76億元轉售鄭姓富商，換算單價高達每坪290萬元，引發熱議。

然而，鄭姓富商入手後便傳出出售訊息，開價一度喊至8.38億元，後續雖下調至7.75億元，卻仍未能順利脫手。

之後，該戶轉由台灣金服公開標售，價格進一步下修至6.5億元。近日，台灣金服官網已悄悄掛上「賀成交」字樣，顯示這戶歷經多年求售的豪宅終於找到了新買家。

根據最新謄本資料顯示，該戶已於今年5月5日完成所有權移轉登記，買方為謝姓自然人，身分證字號為U開頭，戶籍地位於花蓮縣，登記地址則設於仁愛路四段。值得注意的是，本次交易未設定抵押權，也就是說，買方未申辦房貸，全額以現金支付，資金實力可見一斑。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，「帝寶」近年在市場上的釋出量與成交案例並不多，最近的實登資料要追溯到2021年的12樓戶，當時該戶以總價3.99億元成交，換算單價約為每坪237萬元。

同年度另有一筆8樓戶，成交總價4.15億元、單價為250萬元。

莊思敏指出，本次成交的D棟21樓戶為合併戶，包含車位在內總面積達316坪，以台灣金服6.5億元的底價推算，單價為每坪240萬元，但依目前市場行情研判，有可能成交價只落在220萬元左右，推估總價在6億元上下。

莊思敏表示，近年在央行信用管制及豪宅稅政策影響下，高總價產品的去化速度放緩，加上帝寶屋齡已經有20年，也讓買方出手態度更為審慎。

不過，帝寶仍是頂級豪宅代表，連續15年蟬連北市住宅地王寶座，且社區住戶非富即貴、政商名流雲集，對高資產族群而言仍然很有吸引力。

尤其近期股市表現強勢，不少高資產客群在累積一定獲利後，就會開始進行資產配置調整，部分資金可望轉向更具抗跌保值性的不動產。在整體資金環境仍相對充裕、避險需求發酵的情況下，具備稀缺性的豪宅產品仍有機會吸引買方進場。