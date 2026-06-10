看見台灣！福衛八號大公開15幅影像 淡江大橋、彰濱光電場清晰入鏡

台灣第一個自製光學遙測衛星星系「福爾摩沙衛星八號」（簡稱福衛八號）的第一顆「齊柏林衛星」（FS-8A）2025年11月29日搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號（Falcon 9）火箭Transporter-15航班發射升空。福衛八號解析度更高，取像更清晰、更頻繁，今年初順利回傳清晰的影像，太空中心一次公開齊柏林衛星影像15幅，包括港口、機場、城市到離島、河川與海岸地景，讓民眾一起看見台灣。

「看見‧齊柏林基金會」10日於新北市淡水「齊空間」對面廣場舉辦《RE見》特展開幕記者會暨與TASA福衛八號齊柏林衛星影像MoA簽署儀式，國科會主委吳誠文及國家太空中心主任吳宗信將出席。太空中心今日公開福衛八號齊柏林衛星的最新一波取像成果，一口氣大公開15幅影像。

從清晰取像中，能看出很多細節。從台北港、台中港到高雄港，可以清楚辨識碼頭配置、貨櫃堆場與大型船舶，還能找到淡江大橋、MITSUI OUTLET PARK台中港、以及駁二特區旁的大港橋等熟悉地標；彰濱工業區的影像中，甚至連太陽能板上的特殊圖樣都清晰可見。

即將完工的桃園國際機場第三航廈，亮眼的橘色空橋也一目瞭然。不僅如此，如果你曾經搭機從桃園起飛，對窗外密密麻麻的埤塘景觀一定不陌生，這片獨特地景，也被衛星完整記錄下來了。

在澎湖、小蘭嶼、龜山島等離島地區影像中，可以看見海岸線、水色變化與豐富的地形紋理，仔細放大看，還能在澎湖影像中發現整齊排列的淺海蚵棚及漁網！

在清水斷崖、小林村遺址及太麻里溪出海口的影像中，還能觀察到403強震與莫拉克風災後留下的地貌變遷痕跡。未來預定興建於屏東九棚村的國家發射場域，也收錄在這次公開的影像之中。

而齊柏林衛星在今年初順利回傳清晰的影像，象徵台灣自主遙測能力向前邁進的重要一步。「台灣太空國際年會」（TASTI 2026）今年 11/8～11/11 將於大臺南會展中心舉行，屆時「TASTI EXPO太空產業博覽會」將展出福八模型與關鍵元件，11月8日開放大眾免費登記參觀。

齊柏林衛星影像_桃園航空城。（太空中心提供）

齊柏林衛星影像_觀新藻礁與桃園埤塘。（太空中心提供）