人來了！高雄這幾區越來越擠 看房價傻眼「3區修正」

高雄房子越蓋越多，家戶密度跟著快速攀升，根據高雄市住宅統計資訊網統計，今年Q1全市家戶密度來到每平方公里411戶，創下新高，其中新興區每平方公里1萬2,727戶最多，榮登全市「最擠」行政區。

以成長幅度來看，則由橋頭區跑第一，Q1家戶密度為每平方公里747戶，近三年成長約11%，其次為前金區，增幅同樣超過1成，其餘包括楠梓區、仁武區及大社區，皆入榜家戶密度成長前五名。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，家戶密度反映人口聚集程度，也與區域住宅開發及設籍戶數相關。觀察五大家戶密度增幅區，台積電概念區幾乎全面入榜，包括橋頭、楠梓及仁武等，呈現蛋白區跑贏蛋黃區的趨勢。

李家妮表示，過去高雄人口與住宅需求多集中於市中心，但隨著產業園區、重劃區開發逐漸成熟，以及市中心房價高漲，購屋需求逐步向外擴散，使家戶密度成長最快的區域，從傳統蛋黃區轉向兼具產業紅利與新屋供給優勢的新興蛋白區。

此外，這些區域早期多以透天住宅為主，近年集合式住宅大樓產品成為市場主力，加上蛋白區的買家以小資族為主力，新案多半朝小坪數低總價規劃，也使得單一社區的戶數變多，進一步推升家戶密度的成長速度，讓區域呈現越住越擠的現象。

雖然區段人氣增加，但根據台灣房屋統計，五大家戶密度成長熱區中，楠梓、仁武及大社區近三年房價皆出現修正，僅橋頭區與前金區房價維持上揚，近三年漲幅分別達11.8%及8.8%。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，家戶密度成長代表住宅供給與居住人口增加，雖有利房價表現，然而從去年至今，受到信用管制政策及市場觀望氣氛影響，高雄整體買氣明顯降溫，不少行政區房價面臨修正壓力。

尤其楠梓、仁武等區近年推案量大，新屋供給持續擴張，在買方追價意願降低情況下，房價難免進入盤整階段。

陳揚智指出，目前市場行情多為個案表現，橋頭與前金區房價逆勢上揚，主要是受高價新案成交帶動，像是橋頭新市鎮新成屋「鼎宇森花園」，今年高樓層戶成交單價42.1萬元，已改寫橋頭區房價天花板。

前金區則有新案「尊邑璞臻」及中古豪宅「國泰O2」刷新成交行情，在指標個案領漲下，相對有利拉抬區域平均房價表現。