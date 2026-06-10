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北市府打造交流合作平台 2026台美城市產業商機媒合會7月30日盛大登場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市政府將於2026年7月30日至31日舉辦「2026台美城市產業商機媒合會（Taipei–U.S. City Products & Services Showcase）」。圖／台北市政府產發局
臺北市政府將於2026年7月30日至31日舉辦「2026台美城市產業商機媒合會（Taipei–U.S. City Products & Services Showcase）」。圖／台北市政府產發局

美國長期為臺灣重要經貿夥伴，為協助臺灣企業掌握美國市場商機，並深化與美國各州產業資源的交流鏈結，臺北市政府將於2026年7月30日至31日舉辦「2026台美城市產業商機媒合會（Taipei–U.S. City Products & Services Showcase）」。

本活動延續去年辦理成果與熱烈迴響，今年規模再升級，邀集美國22個州政府駐台辦事處，並攜手多家美國企業、產業推廣單位及專業服務商，共同打造為期兩天、匯聚官方資源與產業能量的台美B2B交流與商務對接平台。

本次活動涵蓋「商品及服務展示會」、「B2B洽談及產業交流」、「主題論壇」及「產業說明會與服務鏈路講座」四大主軸，協助台灣企業深入了解美國各州產業優勢與市場布局方向，開展進口採購、通路代理、技術合作、赴美拓銷及雙向投資等多元合作機會，進一步掌握台美產業合作關鍵商機。

台北市政府產發局表示，這次活動亮點包括18州產品及服務展示：展出內容涵蓋航太、農食產品、生技醫材與健康照護、綠色材料與永續環保、工業技術與智慧應用，以及投資、物流、電商、法務等多元市場落地服務領域；一對一B2B洽談：安排參展美商與台灣企業面對面洽談，協助雙方快速建立合作連結，精準對接潛在商機。

4大主題論壇：以「台美經貿趨勢」、「產業合作趨勢」、「企業赴美拓銷與合作實務」及「美商視角下的台灣市場機會」四大主題，拓展企業國際布局視野；12場產業說明會：聚焦半導體、機器人、AI產業、無人機、醫療科技、食品製造等重點領域，及跨境電商、落地美國市場之專業法律、稅務等服務鏈資源，協助業者掌握美國市場環境、州政府資源、通路布局與進入策略。

本次媒合會透過官方與產業資源整合，將既有交流基礎由單點串接延伸至跨產業、跨州層級的深度鏈結，協助業者降低國際拓展所需時間與成本。企業不必遠赴海外，即可在臺北一次接觸美國22州官方代表、產業單位與專業服務團隊，快速掌握市場資訊、精準對接潛在夥伴，提前布局下一波台美產業合作新契機。

美國 北市府

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