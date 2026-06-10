侯西峰開創巔峰盛世、榮耀回歸 自我實現最高成就

國揚漢來集團創辦人侯西峰正式回任國揚建設董事長，引起國內商界高度關注與討論；長期觀察侯西峰的友人說，「他在人生與事業來到巔峰時，重新坐回當年跌倒的位置，最重要的是給自己一個交代」。

友人指出，侯西峰重新站上檯面，有部分是為了傳承，但絕對不是為了權力，因為集團內部所有大小事，本來就是由他做最後決定，「他一直都是實質掌門人」。

曾歷經台灣房地產狂飆的輝煌，也曾遭逢財務風暴的重創，侯西峰的商旅生涯歷經無數低谷與淬鍊。如今，國揚漢來集團正迎來歷史上最強的巔峰盛世。

國揚建設在全台推案，都更、聯開建案百花齊放，規模動輒百億，基石穩如泰山；漢神百貨更是長年為高雄龍頭，國內百貨業巨擘在高雄市場直接被輾壓，只能望著漢神車尾燈興嘆；尤其今年4月新開幕的漢神百貨台中洲際店獲得極大成功，營運實績超出目標值近50%，為集團打下關鍵勝仗，中部百貨業炸鍋，同業觀摩小組絡驛不絕，就想找出漢神是怎麼做到的。

漢來飯店高雄、南港、日月行館營運全面轉正，走在上升道路。漢來美食更是耀眼，20個餐飲品牌、52家餐廳，營運獲利創歷史新高，並導入AI降低提升營運績效。

在各事業體交出漂亮成績單的當下，侯西峰內心深處的能量與活力愈燒愈旺；友人說，侯西峰原本就有大碗喝酒、大口吃肉的豪情，現在更是信心滿滿。

侯西峰在親手打造的「國揚盛世」重新掛回董事長頭銜，檯面上對外發布的新聞稿寫得行禮如儀，唯有理解他曾有過的低谷與如今的巔峰，才能讀懂這位商場巨擘內心最簡單、樸素的意向，「從那裡跌倒從那裡站起來，並實現最高成就」，並且信心的宣告，讓集團再次偉大。