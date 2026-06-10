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台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師 業者：全力搶國際訂單

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台中報導

台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師昨（9）日於漢翔（2634）企業總部舉行，賴清德總統出席視察。供應鏈業者表示，作為台灣無人機國家隊重要成員，將全力配合國內所需，也將搶國際訂單。

聯盟供應鏈成員表示，聯盟將持續推動「台灣研發、國際市場」策略，積極與美國、歐洲與以色列等國際夥伴合作，透過參與全球供應鏈及國際國防標案提升台灣無人載具產業能見度，攜手國內外供應鏈夥伴，共同打造台灣成為全球無人載具供應鏈的重要基地。

其中，雷虎科技（8033）在現場展示多項自主研發及國際合作成果，最受矚目的包括已成功入選美國國防部Blue UAS認證清單的Overkill Series FPV攻擊型無人機系列，及搭配的Fiber Optics（光纖導控）系統。該系統具備抗電子干擾能力，可有效因應現代戰場環境需求，展現台灣無人機產業進軍國際高端市場的競爭實力。

此外，雷虎亦展示與以色列合作開發的投彈型無人機系統（Bomb Dropping UAV System），透過國際技術合作提升載具任務執行能力，強化多元作戰應用場景，提供長航時與高效能解決方案，滿足國防及商業市場需求。

無人機 雷虎科技 國防

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