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賴清德總統：拚無人機預算可加碼 預計六年投入442億元 朝三面向發展

經濟日報／ 記者歐芯萌江睿智／台中報導
賴清德總統（左一）昨天出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，視察無人機產業。 記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（左一）昨天出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，視察無人機產業。 記者黃仲裕／攝影

賴清德總統昨（9）日出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」時表示，無人機產業列為國家發展重大政策之一，將透過三面向發展相關產業，政府預計六年投入442億元，有需要可再研議加碼。

台灣卓越無人機海外商機聯盟昨日於台中舉辦大會師活動，賴總統表示，推動無人機產業是國家重大政策，希望台灣無人機產業能成為全球無人機發展的亞洲中心，並將從三面向發展。

第一，由經濟部籌組「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，整合產官學研能量，打造無人機產業國家隊。未來將整合複合材料、模組製造到全機製造，結合各地不同領域專長，共同建構完整產業體系。

第二，行政院已核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，於2025至2030年六年期間，共編列442億元預算，全力支持產業發展，視實際需求持續提供必要支持。

第三，無人機產業屬於新興產業，部分既有法令規範已不符產業發展需求，他責成行政院副院長鄭麗君統籌協調相關部會，全面檢討並鬆綁法規限制，建構符合產業發展需求的法令基礎，包括協助推動研發、生產製造、試驗場域及試飛空域等相關配套措施。

賴總統強調要達到兩項目標。首先，強化國防力量，維護台海和平穩定現狀。從中東戰爭及俄烏戰爭中可看出，不對稱戰力是戰爭中相當重要的戰略，無人機是其中核心武器，在這兩場戰爭中確實發揮顯著效果。

其次，產業升級、經濟轉型，帶動台灣經濟發展。台中是台灣工具機重鎮，過去生產五金，也提供國防或其他領域使用。現在希望在台灣堅強的工具機基礎上，加上資通訊、電子零組件、半導體，甚至複合材料，能夠在無人機領域發光發熱。

經濟部表示，台灣推動無人機產業及非紅供應鏈發展的方向不會改變，未來將持續透過研發補助資源、國際合作鏈結及驗證量能建置等措施，協助業者投入關鍵技術開發，並持續協調跨部會推動測試驗證、資安檢測及國際認證機制，提升產業自主能力與國際競爭力。

針對近期國防特別條例審議結果，部分原規劃用於國內商購、委製及國防產業鏈建構等相關預算，未能納入通過版本，業者表達遺憾。業者指出，無人機產業具高技術門檻、高資本投入及長期技術累積特性，原規劃不僅有助提升國家防衛韌性，更能帶動關鍵零組件自主化及供應鏈升級。

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