陽明、萬海5月業績年增22%

全球海運市場受運價回升與供需緊張支撐，貨櫃航運業者5月營收同步走揚。陽明 （2609）5月單月營收151.04億元，月增6.16%、年增22.22%；萬海5月營收為138.04億元，月增6.75%、年增22.9%。

陽明、萬海4、5月的營收連續兩個月出現年、月雙增。其中，萬海累計前五個月的營收年增率已經轉正數，累計營收為603.75億元，年增1.03%。法人認為，隨著市場需求集中釋放及航商燃油成本增加，航商近期已陸續調升基礎運價及各類附加費，帶動貨櫃輪業者整體運價持續走高。

陽明指出，現階段航運市場變化仍受地緣政治衝突、能源成本上升及美國關稅政策變化等關鍵因素影響；為因應成本上升壓力與潛在供應鏈中斷風險，歐美進口商普遍採取提前拉貨策略，推升訂艙需求，促使艙位供應趨緊，並進而支撐近期運價走強趨勢。

萬海進一步指出，受到中東地緣政治情勢持續緊張，亦對區域供應鏈帶來影響。