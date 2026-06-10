侯西峰回歸 接掌國揚董座

睽違28年，國揚（2505）創辦人侯西峰回來了。國揚昨（9）日召開股東會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利1元，另全面改選董事，選出六席董事、三席獨董，並由侯西峰擔任新任董事長。

侯西峰回任國揚建設董事長，引起國內商界高度關注與討論；長期觀察侯西峰的友人說，「他在人生與事業來到巔峰時，重新坐回當年跌倒的位置，最重要的是給自己一個交代」。

友人指出，侯西峰重新站上檯面，有部分是為了傳承，但絕對不是為了權力，因為集團內部所有大小事，本來就是由他做最後決定，「他一直都是實質掌門人」。

國揚新任董事及獨董名單為法人董事為承啟代表人侯西峰、承啟代表人侯嘉騏、百地開發實業代表人彭邵齡、百地開發實業代表人阮劍平、吉贊實業黃光宇、吉贊實業代表人楊永宏。獨立董事則為周章欽、許妙靜、林芳祺。

侯西峰是房地產業的傳奇人物，早年憑藉國揚實業在南台灣攻城掠地，闖出「南霸天」名號，然而，1998年本土金融風暴重創房市與金融體系，國揚實業爆發財務危機，侯西峰也因票據跳票風波辭去董事長職務，並於2002年遭高雄地方法院裁定破產。

據房地產業界人士透露，侯西主要考量在於未來希望由女兒侯嘉騏接棒掌舵，但在正式交棒之前，仍希望透過一段時間的歷練與培養，也喊出「讓國揚再次偉大」的目標。