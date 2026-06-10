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藥華藥可望晉身千金股
生醫族群近日陸續公布營收，股王藥華藥（6446）5月營收24.6億元，月增19.1%、年增108.5%，續創歷史新高之後，保瑞營收也達到21.14億元，月增42.4%、年增40.1%，同樣創下歷史新高。接下來生技營收王美時製藥的營收表現，市場期待到今年下半年能交出好表現。
藥華藥近月受到營收表現連續衝高的影響，昨（9）日股價最高來到994元，距離千元僅一步之遙，今日能否一舉成為千金股，備受市場關注。
保瑞日前公布營收也創新高，成長動能之一為子公司晨暉生技100%收購美國運動保健品牌WeiderGlobal Nutrition（威德），該品牌自今年5月5日交割日起納入合併報表，並受惠美國零售促銷季貢獻，集團營運已逐步擺脫第1季逆風。
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