生醫族群邁進國際大進展 六公司同步報喜訊

生醫族群昨（9）日一口氣共有六家公司宣布國際市場新進展。基亞生技（3176）與日本夥伴合作開發的溶瘤病毒新藥OBP-301，成功獲得日本上市許可，成為全球將成為全球首個以食道癌為適應症的溶瘤腺病毒製劑。

另外包括永昕生醫、台寶生醫、寶泰生醫、向榮生技、及國光生技等五家公司昨日也同步宣布，各自在細胞新藥、生物藥品、動物用藥、 流感疫苗等領域與國際大廠策略結盟，並有新的海外市場進展。

基亞生技公告，與日本上市公司Oncolys BioPharma共同開發的溶瘤病毒新藥Telomelysin（OBP-301），經過多年努力正式獲得日本厚生勞動省製造銷售許可，這項Telomelysin注射劑，將成為全球首個以食道癌為適應症的溶瘤腺病毒製劑，今年就可在日本上市銷售。

永昕生醫董事長陳佩君昨日表示，公司自2019年轉型為專注生物藥CDMO後，目前已成功建立兩項國際上市藥品商業化量產實績，隨著多項上市藥品轉廠及臨床後期專案推進，預期未來一至兩年商業化產品將由目前兩項增至四、五項， 供應全球13國生物藥市場。

台寶生醫宣布，隨著全球醫學龍頭梅約醫學中心（Mayo Clinic）及日本三井金屬相繼入股成為策略夥伴後，公司在美、日、台三地都有機會讓細胞新藥取得上市許可，最快2027年起將可陸續取得藥證，2028年開始貢獻產品營收與授權收益。

動物藥公司寶泰生醫也宣布，與美國哈佛大學衍生公司Rejuvenate Bio（RJB），以及國際大廠默沙東動物保健（Merck Animal Health）達成戰略合作，將該公司主導的動物用藥PT401，推進亞洲寵物心臟病治療藥物市場。

國光生技表示，該公司與法國賽諾菲（Sanofi）藥廠長期合作發展重組蛋白流感疫苗，國光興建的第二條產線短短一年內完成製程確效PPQ（Process Performance Qualification），並於短短20個月內順利取得美國FDA藥證。

向榮生技宣布，與健眾細胞生醫公司簽定授權合約，攜手將向榮的幹細胞新藥及其相關產品推向越南及東南亞市場。