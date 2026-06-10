遠東SOGO 2026年營收衝540億

遠東SOGO昨（9）日召開股東會，董事長黃晴雯表示，隨著大巨蛋店Garden City預計於今年下半年正式開出，未來將與忠孝館、復興館形成「三強鼎立」態勢，帶動東區從單點百貨競爭，進一步升級為帶狀零售生態圈；在開幕進度略為延宕的情況下，公司全年營收目標仍上看540億元，年增約10%。

黃晴雯指出，Garden City整體招商與品牌進駐皆已完成，營運準備就緒，但因消防安全、人流疏散等公共安全審查程序需完整評估，使開幕時程較原規劃略有延後，預計下半年正式營運。

她進一步說明，未來SOGO將形成「忠孝、復興雙塔」加上Garden City的三點布局，三館之間將透過人流與活動串聯，涵蓋忠孝東路三至四段，形塑更完整的帶狀商圈結構。

以目前已開放的A、B、C區觀察，根據台北市政府統計，東區人流已增加約30%，整體營業額提升約20%，顯示大型開發案對商圈具明顯帶動效果。隨著Garden City全面開幕，全年營收有機會挑戰100億元規模，並持續放大東區消費能量。

針對既有據點影響，黃晴雯表示，復興館以高端精品客層為主，客群穩定，受影響有限，甚至有機會因整體東區人流提升而受惠；忠孝館則可能在初期面臨約3%至5%的短期分流，但隨著商圈活動與人流整合，長期仍可回補甚至放大整體效益。