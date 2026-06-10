遠東新奪人才發展奧斯卡獎

遠東新（1402）以「中高階人才發展計畫」榮獲全球人才發展領域最高榮譽之一的ATD「卓越實務獎（Excellence in Practice Awards）」，展現台灣企業在人才培育與組織發展上的國際競爭力。ATD被譽為人才發展界的「奧斯卡獎」，遠東新此次獲得此項殊榮與國際肯定。

作為全球領先的循環再生聚酯供應商，遠東新除深耕永續材料與循環經濟外，也積極強化人才與組織能力。面對ESG、數位轉型、全球供應鏈重組及接班挑戰，公司自2022年起推動為期近三年的「中高階人才發展計畫」，培育具備綠色製造、國際管理與業務開拓能力的下一代領導人才。

計畫依「人才評估、人才管理、人才發展」三階段推動，首先針對約600位中階主管進行潛力與績效盤點，透過九宮格校準機制選出高潛力人才；接著導入接班規劃制度，將人才發展與企業策略結合；最後透過領導力課程、行動學習專案、內部講師制度與團隊競賽，建立「測—學—練—驗」完整學習循環。

課程聚焦溝通、協作、領導、數位與敏捷等核心能力，並以「戰狼計畫」作為旗艦行動學習專案，讓學員針對永續成長、智能應用與跨界整合等真實議題提出解決方案，強化實戰應用與跨部門合作，學員認為課程可直接應用於工作，專案執行、跨部門協作與問題解決能力平均大幅提升。不少學員更主動發起跨部門合作機制，推動組織由傳統垂直管理走向水平協同。

遠東新以人為本，至目前該模式已拓展至大陸據點，並將持續推向海外各據點，包括越南、美國、日本、馬來西亞與菲律賓等海外市場，建立全集團一致的人才標準與全球接班梯隊。此次獲獎不僅是國際肯定，更彰顯遠東新將人才發展視為企業永續競爭力核心策略的決心。