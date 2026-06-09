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行銷線上／提早發現問題 確保客戶成功

經濟日報／ 許縈欣（Podcast《客戶成功茶水間》主持人）

續約前30天，客戶突然表示今年不續了。業務說，當初需求談得很清楚；客服說，客戶的問題都有儘速回覆；客戶成功經理也說，每次討論溝通氣氛都不錯。那問題到底出在哪？

團隊把產品使用率、導入進度、支援紀錄、銷售承諾與客戶內部變動攤開來看，才發現問題早在半年前就出現。只是這些訊號分散在不同系統與部門裡，沒有人完整看見，也就沒辦法提早應對。

這樣的場景，說明了近兩年客戶成功的核心轉變。

很多企業一方面仍把客戶成功視為關係維護與客戶安撫，另一方面又期待它承擔續約率、加購（upselling）與營收責任。這中間的落差，常常讓客戶成功團隊很痛苦。明明做了很多拜訪、回覆與提醒，卻很難說清楚自己究竟為公司改變了什麼。

過去，滿意度、互動頻率、關係溫度，常被視為客戶成功的工作成果。但現在管理層更在意的是，客戶有沒有續約？淨收入留存率有沒有提升？服務成本是否合理？人效如何？客戶是否真的取得當初購買時期待的商業成果？

客戶成功的績效，要證明自己有服務，也要證明客戶價值真的有發生。更成熟的做法，是把客戶成功計畫連到財務結果。客戶完成哪些流程改變，節省多少時間，帶來多少收入，降低多少風險，這些都應該成為續約與加購前的共同資訊。當企業說得清楚客戶價值如何發生，客戶成功就不再只是服務單位，而會逐漸靠近營收單位。

AI的出現，讓這件事變得更急迫。

很多企業談AI，容易先問要不要多裝一個工具，或是不是先做導入自動回覆等。

但如果原本的售後流程已經破碎，生成式AI只是加在破碎流程上，企業看起來回覆很快，但卻不一定能接近真正問題。

真正有用的AI應用，不是讓客戶成功團隊多一個看板，而是能串起客戶資料、產品使用行為、支援訊號、商業目標與合約周期。它要能幫助團隊判斷哪些客戶可能流失，可能原因是什麼，影響金額有多大，下一步該由誰負責什麼行動。

如果銷售、客服、產品與客戶成功部門，各自只握著一小片真相，AI再強，也只能看見破碎的客戶故事。

這也改變了客戶成功經理的角色。

客戶成功當然仍然需要維繫關係，但只會維繫關係已經不夠。未來的客戶成功經理，更像是客戶價值經理。他必須理解客戶的工作流程、內部決策路徑、採用時會遇到的障礙，以及預算與績效邏輯。

同時，他也要能回頭影響公司內部，提醒銷售承諾是否過度，產品設計是否真的支援客戶使用，服務資源是否放在最關鍵的地方。

客戶成功不只是陪客戶，而是把客戶的真實使用狀況帶回公司，讓企業重新理解產品、服務與收入之間的關係。企業真正要做的，不只是要求客戶成功團隊更努力，而是重新設計客戶價值被看見、被追蹤、被證明的方式。

當客戶成功能把關係、流程、資料與營收連成一條可管理的路徑，它就不只是續約前線，也會成為企業理解未來收入的前線。

客戶成功的下一張成績單，不在於做了多少次拜訪，而在於客戶價值是否準時發生。

營收

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