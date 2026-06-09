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市場觀察室／AI賦能 厚植興業韌性

經濟日報／ 謝明德（國立屏東大學國貿系助理教授、APIAA產業顧問）

AI浪潮正席捲全球，但真正考驗企業的，往往不是技術本身，而是面對不確定環境的能力。

根據國發會最新經濟情勢分析，地緣政治衝突、能源價格波動及供應鏈重組已逐漸成為全球新常態。當市場變化速度遠超過企業過往經驗時，競爭焦點也從成本效率轉向應變能力。

對中小型製造業而言，成長的關鍵不只是導入AI，更在於培養在變局中發現機會、快速調整並持續創新的「興業韌性」。

然而，AI工具日益普及，企業表現卻大不相同。有人藉此開發新產品、拓展新客戶，甚至逆勢成長；有人則僅止於提升行政效率。關鍵差異究竟在哪裡？

近期發表於國際期刊《Technovation》的一項研究，或許提供了答案。研究團隊針對中小企業進行實證分析，探討生成式AI在危機環境下的應用效果。

研究結果發現，生成式AI確實能提升企業面對市場變動的能力，但真正影響企業韌性的關鍵並非AI本身，而是企業是否具備主動探索、持續創新與快速調整的經營思維。

換言之，AI不是競爭力的來源，而是一種能力放大器。它能協助企業更快速蒐集資訊、分析市場趨勢、整合知識與模擬決策情境，但能否將資訊轉化為行動，最終仍取決於經營者的判斷與決策能力。

研究進一步指出，生成式AI最大的價值不在於取代人力，而在於提升企業感知機會、掌握機會與重組資源的能力。

對資源有限的中小企業而言，這項能力往往比單純增加設備投資更具價值。過去需要數天甚至數周完成的市場調查、競爭分析或客戶需求整理，如今透過AI便能快速完成，大幅提升企業掌握外部變化的速度。

這項發現對中小企業尤其具有參考價值。長期以來，中小企業憑藉彈性生產與專業分工，在全球供應鏈中占有重要地位。

然而，今年以來從美伊衝突、能源價格波動到供應鏈重組，企業面對的已不再是單一風險，而是多重風險交互影響的複合型挑戰。過去依賴經驗累積與市場慣性的經營模式，正逐漸面臨考驗。

在此背景下，生成式AI提供了一種新的可能。企業可以運用AI快速掌握產業動態、分析競爭者策略、預測市場需求，甚至協助產品開發與創新構想。更重要的是，AI降低了資訊取得與分析的門檻，使中小企業有機會具備過去大型企業才擁有的決策支援能力。

但AI並非萬靈丹。當技術逐漸普及後，真正稀缺的將不再是工具，而是洞察機會、快速調整與持續創新的能力。企業之間的差距，也未必取決於誰擁有最先進的AI系統，而在於誰能將AI轉化為經營智慧。

面對充滿不確定性的時代，企業無法預測每一次危機，卻可以培養因應變局的能力。透過生成式AI提升資訊掌握與決策品質，並結合持續學習與創新精神，中小企業將更有機會建立屬於自己的興業韌性。

當AI逐漸成為企業的標準配備後，真正決定中小型製造業能否穿越景氣循環與市場波動的，仍然是經營者洞察機會、整合資源與創造價值的能力。AI可以縮短決策距離，卻無法取代企業家的判斷；工具終將普及，而興業韌性才是企業長期競爭力的根本來源。

製造業 中小企業

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