量子覺知手札／服務新維度 從覺知開始

傳統職場中，由於多數企業著重在可數量化，可直接變現的產出上，因此，產品訴求會集中在品質高、價格低廉等可被輕易外顯的元素上。在「酒香不怕巷子深」的產品導向上，其他服務相關的項目只會被視為燒錢，但是附加價值不一定會存在的必要之惡。

至於那些被歸類為服務業的商家，本質上依然和傳統的變現有關，也就是透過服務他人來賺取佣金或報酬，而出售的樣式則由客觀的實體物資轉化可被主觀評估的勞力或資訊產物。

由於一切皆以量化的模式呈現，所以即使是AI及機器人等科技工具陸續出現，其被運用的領域仍以實質可見的產出為導向。也就是其取代的工作或開創的新科目仍是以降低成本或提升效能等可量化的報酬為主。

然而，在進入一切都有可能但不確定，且一切客觀的產出結果都是由個人主觀的意識所主導的量子時代，這些原本可量化、辨識並分析的服務觀念就必須被重新調整了。

除非未來的世界是一個完全無人參與的環境，全部的活動都由不具主觀意識的物件所控制，否則，任何具有自我意識的生物（包括人）仍會依自己的思維及認知來觀察周遭的條件，並且做出相對應的行動。

所以，只要有人的元素存在，如何覺察自己及他人的主動意識（非透過腦機介面提供的被動意識）就成了必要，而服務也被擴展至探索並應對個人覺知的顯學。

基本上，我們在談服務他人之前一定要能夠先做到服務自己的層級，從我們感受到服務中產生的情緒、價值及其無形的影響力，並具備了相關的信念及能力後，才能有效地落實服務他人。

服務直接面對的是人，提供服務者的思維及言行舉止都會影響到接收方的感受，因此，在企業或組織中如何透過內部的引導行為，將服務的真諦傳遞給團隊成員，將會是關鍵。至於未來是否會用元宇宙的方式來提升服務的品質及效能雖然仍有變數，但是，當事人的言行合一與否所創造出來的真誠與信任程度，則是後續影響力良窳的基礎。