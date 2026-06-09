智慧經營／萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文 金融科技戰 三路出擊

萬事達卡在全球業務遍及200個以上的國家與地區，近年來早已發展成為支付科技公司，提供支付金融、數據分析、行銷服務等多元領域。萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文也堅持，在未知中找尋機會，打造出差異化。面對AI應用浪潮，她也分享，已從三個面向著手，包括商務應用、行銷運用以及安全層面應用。

創新商品 掌握趨勢

陳懿文自1999年加入萬事達卡至今已達27年，一路見證台灣信用卡市場從收取年費的時代，再到銀行打出免年費戰術，接著國銀發卡量瞬間暴漲，進入高速成長期，一直到現在市場面臨高度競爭的環境。

過去陳懿文在萬事達卡，除了扮演創新支付技術導入台灣市場的關鍵角色外，也推動萬事達卡在台灣市場轉型，不僅成為提供多元服務的金融科技公司，更帶領業務團隊拓展數據顧問服務。2025年3月她升任萬事達卡台灣區董事總經理，負責推動策略性發展計畫。

由於管理者扮演的角色是掌舵手，必須提前掌握方向，對於陳懿文來講，掌握趨勢就是她最大的強項。陳懿文指出，當面對未知的時候，有些人看到的是挑戰，「可是我看到的卻是機會」，即便很難達成，但面對有可能成為未來性的趨勢，就會堅持並嘗試推翻所有挑戰。

面對AI時代下的支付需求，陳懿文也指出，AI應用場景已從三個面向著手，包括商務應用、行銷運用、安全層面應用。

在商務應用部分，萬事達卡今年3月在台已攜手星展銀行完成第一筆經身分驗證的代理式AI交易，其中，最關鍵性的突破在於支付階段，主要確保交易是透過Agentic Token（代碼）進行，且透過生物辨識技術確認是本人授權AI代理交易。

陳懿文指出，隨著代理商務應用在全球蓬勃發展，台灣市場的優勢在於，人口數規模適中、國人對於創新支付及各種創新應用的接受度高，加上台灣金融機構很願意導入或是推出新領域的創新商品，因此相當看好台灣在代理商務應用的發展速度。

整合數據 精準行銷

其次是，透過AI行銷運用協助企業精準行銷。萬事達卡在2021年12月收購個人化推薦平台Dynamic Yield，透過AI整合大數據，協助企業從消費者的購買習慣、瀏覽紀錄掌握用戶偏好、預測消費需求，提升業務成長與行銷轉換率；另外，也協助台灣多家銀行在新卡發行專案中，針對潛在客群重新組合、設計並投放對應廣告，根據用戶偏好推送感興趣的權益，有效提升辦卡頁面轉換率達10倍。

萬事達卡也透過商務行銷平台（Offers Network），結合交易數據與AI分析能力，分析消費者跨通路的購買偏好與行為模式以及結合商戶優惠，從分析到推薦提供給發卡銀行，銀行能進一步與商戶合作，精準獲客。萬事達卡主要扮演的角色在於，提供數據分析串聯商戶及銀行。

第三則是安全應用，分別從發卡端以及收單端著手，其中在發卡端部分，透過DI Pro工具，利用生成式AI模型，可掃描多達一兆筆資料點，分析交易周遭多個實體之間的關聯以判定風險，能幫助發卡行將詐欺偵測率提升20%。

收單端部分，則是透過Brighterion AI Platform 監測商戶交易行為並協助收單行精準識別異常商戶活動。

隨著台灣多元支付市場蓬勃發展，談及台灣在創新支付產業的下一步，陳懿文指出，創新支付的本質是建立在數據力跟技術力，展望未來的創新支付場景，她認為，包括智慧城市應用、B2B支付應用、永續相關倡議、體驗式行銷、安全支付皆是未來推動金融支付應用的重要議題。