376家企業響應 北市「育兒減少工時」計畫申請倒數

台北市政府致力打造育兒友善職場，今年3月率全國之先推出「育兒減少工時」計畫後，據統計，截至9日為止已有376家企業響應，包括遠東SOGO、聯合利華及統一超商7-ELEVEN等知名企業均加入行列，計畫受理至今年6月30日止。

台北市勞動局表示，本計畫自構想、研議至執行，均秉持審慎務實態度推動，政策持續獲得各界關注及不分黨派民代肯定。中央政府於5月宣布跟進響應，將台北經驗擴及全國，勞動局也期盼中央盡速落實政策，一同為打造育兒友善職場努力。

勞動局指出，計畫自今年3月1日上路以來，鼓勵事業單位於員工育兒期間提供「減少工時、不減薪」之福利措施，截至9日為止已有376家企業響應，包括：遠東SOGO、聯合利華及統一超商7-ELEVEN等知名企業均加入行列。從企業參與情形可以看出，勞工對育兒彈性措施確有實際需求，企業界也願意共同投入打造更友善的育兒環境。

有關外界關注政策形成的過程，勞動局表示，本計畫參考國際經驗及國內法制基礎研議推動，包括韓國光州「育兒期10點上班制」等案例外，也依據《性別平等工作法》相關規定進行制度設計，並透過勞動政策諮詢會，邀集專家學者及工會代表提供意見，作為政策規劃參考。

勞動局表示，計畫受理至今年6月30日止，歡迎事業單位踴躍參與，一同響應「減時不減薪」，共同打造更友善、更具競爭力的育兒職場環境。