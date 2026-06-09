貨櫃三雄5月營收勁揚 業者：海運搶艙湧現

貨櫃三雄5月營收年增2到3成，反映市場運價回升，業者表示，歐美進口商提前拉貨，推升艙位供應趨緊，支撐近期運價走強；目前海運市場已出現搶艙現象，近洋線跟漲，可望一路延續至年底的傳統旺季。

長榮海運公告5月合併營收，受惠各區域航線載貨量提升，國際海運市場運價走堅，5月合併營收346.56億元，月增幅10.51%，年增31.41%，累計合併營收1525.27億元，年減8.31%。

陽明海運5月營收151.04億元，月增6.16%，年增22.22%。陽明說明，主因市場運價回升。

展望後續，陽明指出，為因應成本上升壓力與潛在供應鏈中斷風險，歐美進口商普遍採取提前拉貨策略，推升訂艙需求，促使艙位供應趨緊，並進而支撐近期運價走強趨勢。

萬海航運於今天5月合併營收138.04億元，月增6.75%，年增22.9%；累計全年營收603.75億元，年增1.03%。

萬海表示，5月在運價維持高檔支撐下，月營收持續穩健成長，已連續第2個月呈現成長表現，市場運價同步反映燃油價格高檔、航行與營運成本上升等因素，帶動上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續6週走揚，並穩居高檔區間，顯示運價支撐力道強勁。

萬海說明，隨著全球運力持續吃緊，遠洋航線運價此波漲勢最為凌厲，市場預期近洋航線運價也將跟進，上升趨勢可望一路延續至年底的傳統旺季。

萬海也指出，目前海運市場已出現搶艙現象，主要原因之一在於，美國針對進口商品加徵的10%臨時性關稅，將於2026年7月24日屆滿，市場對後續政策走向仍存不確定性，在政策未明朗前，製造商普遍傾向提前出貨以降低未來成本波動風險，推升短期運輸需求，也成為近期美西及美東航線運價快速上漲的重要驅動因素。

萬海說明，隨市場需求集中釋放及航商燃油成本增加，航商近期已陸續調升基礎運價及各類附加費，帶動整體運價持續走高。

此外，萬海指出，中東地緣政治情勢持續緊張，對區域供應鏈帶來影響。受美伊局勢影響，部分中東地區民生物資供應出現波動，庫存經數月消化後逐漸趨緊。在此背景下，進口商正加快向阿聯酋及其他海灣國家進行補貨安排，帶動區域運輸需求回溫，中東市場需求反彈，加上全球運力維持相對緊張，進一步擴大航運市場供需失衡。