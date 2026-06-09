奇威邁向多元化布局 首間Keywear Garden旗艦店林口登場

迎向50周年，奇威集團持續推動多元經營策略，從服裝事業延伸至生活選品及寵物生活等領域，旗下除Keywear奇威名品外，亦發展家庭生活概念品牌 「ALC & J」，以及MIXART、1977與HAHAHOUSE等品牌與通路，滿足不同世代與生活型態消費者需求。同時透過OMO整合實體門市、官網、電商平台與會員服務，深化顧客體驗與會員經營，持續提升品牌競爭力。

奇威為本土女裝品牌，目前主要客群為45歲以上女性，實體會員黏著度高達85%。為擴大客群，公司近年持續推動轉型，除布局新品牌與新通路外，也積極發展電商業務，目標電商營收突破3億元。目前營收結構約為實體通路占90%、電商占10%，未來則規劃朝「40%街邊實體通路、30%百貨通路、30%電商」的營收占比邁進，以打造更均衡的通路布局。

奇威集團總經理李維彬表示，奇威去年業績繳出雙位數成長，今年前五個月雖然受到市場資金大量流向股市影響，但業績仍維持雙位數成長，展現品牌經營韌性。

奇威集團本次於新北市林口打造全台首間「奇威花園 Keywear Garden」旗艦店，象徵品牌發展的重要里程碑。深耕台灣女性市場近50年，奇威集團自1977年創立以來，始終以女性需求為核心，陪伴不同世代女性展現自信與優雅。面對消費者生活型態與購物需求的轉變，奇威持續思考如何從服飾延伸至更完整的生活服務，全新誕生的奇威花園，正是品牌邁向下一個50年的重要起點。

奇威花園林口旗艦店占地近百坪，規劃為兩層樓複合式生活空間。以女性服飾為核心，並導入人寵親子裝、寵物食品與生活用品，同時集結東笙鞋履、京美機能健康商品及奇威自有生活品牌HANA HANA等跨界選品，提供從穿搭、美感、健康到生活風格的一站式體驗。

除了商品規劃，奇威花園更導入舒適開放的空間設計、自然植栽與咖啡輕飲服務，營造如花園般溫暖自在的氛圍。消費者除了選購商品，也能在此享受片刻悠閒時光，感受時尚、生活與陪伴交織的美好體驗。以「女性第三心靈空間」為定位，奇威花園結合時尚穿搭、人寵陪伴、生活選品與咖啡體驗，希望在家庭與工作之外，打造一處讓女性放鬆身心、分享交流、感受生活美好的全新場域。奇威期望透過服飾、生活與人寵共融的概念，讓門市不只是購物空間，更成為女性願意停留與交流的生活場域，打造屬於都會女性的生活風景線。

奇威集團董事長何博文表示，50年是一個新的開始。過去大家認識奇威，是從服裝開始；但現在消費者需要的，已經不只是一件衣服，而是更完整的生活體驗。奇威花園的誕生，正是奇威從服裝走向生活服務品牌的重要實踐，也象徵奇威迎向下一個50年的全新起點。

李維彬表示，真正被需要的品牌，是能陪伴生活的品牌。未來奇威將持續從女性需求出發，串聯時尚、健康、生活與陪伴，提供更完整的服務體驗，讓品牌不只存在於衣櫥，更走進消費者的日常生活。

未來，奇威將以林口奇威花園作為品牌發展的重要起點，透過多元經營、數位整合與永續理念，持續拓展結合時尚、生活與陪伴的複合式空間，從服裝品牌走向生活服務品牌，陪伴台灣女性迎接更美好的下一個50年。